ASSE : CdF, le groupe de l’AS Saint-Étienne contre le PSG

Le coach de l’ ASSE a dévoilé son groupe contre le PSG pour la finale de la coupe de France qui aura lieu vendredi. Claude Puel a convoqué 23 joueurs, sans Stéphane Ruffier.

L'ASSE sans Ruffier et Aouchiche, mais avec Krasso et Neyou

L’ASSE s’est déplacée à Paris pour la finale de la Coupe de France avec un groupe de 23 joueurs. Les recrues Jean-Philippe Krasso et Yvan Neyou figurent dans le groupe de joueurs retenus par Claude Puel. Tout comme Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara, dont la suspension a été levée, en raison de l’arrêt de la saison pendant quatre mois. Par contre, l’AS Saint-Étienne ne pourra pas compter sur sa dernière recrue en date, Adil Aouchiche. Transféré du PSG lundi dernier, il n’est pas qualifié pour jouer cette finale contre son ancien club. Claude Puel a également des blessés absents, Sergi Palencia et Gabriel Silva, mais aussi Kévin Monnet-Paquet, Zaydou Youssouf et Loïs Diony qui sont en phase de reprise. Quant à Stéphane Ruffier, il n'est pas convoqué car il est mis à pied par l’ASSE.

Le groupe de 23 joueurs de Claude Puel

Stefan Bajic, Étienne Green, Jessy Moulin - Mathieu Debuchy, Wesley Fofana, Timothée Kolodziejczak, Yvann Maçon, Harold Moukoudi, Loïc Perrin, Miguel Trauco - Ryad Boudebouz, Mahdi Camara, Lucas Gourna-Douath, Yann M'Vila, Aimen Moueffek, Yvan Neyou - Charles Abi, Denis Bouanga, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Jean-Philippe Krasso, Arnaud Nordin et Maxence Rivera.