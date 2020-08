OL Mercato : Juninho annonce les départs d'Aouar et Dembélé

Après l'élimination de l'OL en Ligue des champions, Juninho envisage de s'attaquer désormais aux dossiers mercato. La première décision du directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pourrait être de vendre Houssem Aouar et Moussa Dembélé cet été.

OL : Juninho n’exclut pas les départs d’Aouar et Dembélé

Après un bon parcours en Ligue des champions cette saison, l’OL s’est fait éliminer en demi-finale par le Bayern Munich (0-3). Pour Juninho, le moment est désormais arrivé de se consacrer aux dossiers qui avaient été laissés en attente pour finir d’abord la campagne européenne. C’est notamment le cas des dossiers Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Si ces deux joueurs de l’effectif lyonnais ont pu attirer l’attention des recruteurs pendant la campagne européenne, Juninho n’écarte pas la possibilité de les vendre cet été. « Il y aura des départs, peut-être Houssem [Aouar], Moussa [Dembélé]… » a expliqué le directeur sportif de l’OL au micro de RMC Sport.

Réaction de Rudi Garcia

Rudi Garcia était présent en conférence de presse après la défaite de l’OL face au Bayern Munich. L’entraîneur des Gones n’a pas manqué d’être interrogé sur l’avenir de Houssem Aouar et de Moussa Dembélé. Le technicien français a répondu que « Juninho en a déjà parlé », mais que rien n’avait encore été décidé au sujet du mercato estival de ces deux joueurs. L’ancien coach marseillais a ajouté qu’il ne serait pas surpris que des joueurs lyonnais, dont Houssem Aouar et Moussa Dembélé, soient « convoités » en raison de leurs prestations en Ligue des champions. Mais Rudi Garcia ne voudrait pas aller aussi vite que Juninho. « On ne va pas répondre à ça maintenant, ni s’alarmer. On verra s’il y a des possibilités économiques intéressantes. C’est le club qui répondra à ça », a expliqué l’ex-tacticien lillois dans des propos rapportés par L’Équipe.