PSG : Des pertes financières abyssales en fin de saison

Publié le 22 janvier 2021 à 19:20

Au point sportivement après avoir traversé une zone de turbulences, le Paris Saint-Germain se prépare à la double confrontation face au FC Barcelone dans un peu moins d'un mois en Champions League. Une compétition pour laquelle le PSG a réalisé d'énormes sacrifices qui, au vue du contexte actuel, vont coûter cher au club de la capitale.

De grosses pertes occasionnées par la billetterie

En achetant Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017, le Paris SG s'est affirmé comme un grand club qui se donne les moyens d'atteindre son objectif, la conquête de la Champions League. Pour s'attacher les services de ses deux stars, le club présidé par Nasser Al-Khelaifi a déboursé pas moins de 400 millions d'euros, une somme qui contraignait alors les dirigeants parisiens à vendre pour 60 millions d'euros chaque été. Un objectif atteignable et atteint par Antero Henrique et par Leonardo les années précédentes et qui permettaient au club de rentabiliser les quelques pertes annuels du club francilien.

Mais voilà, l'apparition du Covid-19 et la défection de Mediapro pour les droits de diffusion de la Ligue 1 ont mis à mal les prévisions du Paris Saint-Germain, qui a présenté, en décembre, un bilan prévisionnel de pertes estimé à hauteur de 204 millions d'euros pour la fin de saison ! Une somme gargantuesque qui fait tâche alors que le club parisien présente un budget de 600 millions d'euros et que ses déficits de la saison dernière ne s'élevaient qu'à 125 millions d'euros. Selon L'Equipe, 120 voire 130 millions d'euros compris dans ces pertes sont l'oeuvre de la billetterie. En effet, les places VIP étant très prisées, la perte de cette rentrée d'argent met à mal les financces du club de la Ville Lumière.

Qui vendre pour assainir les finances du PSG ?

Alors forcément, ces prévisions qui semblent être définitives à cause de la pandémie ne freinant toujours pas, il faut que le club de la capitale se prépare à vendre massivement. Malheureusement, le contexte difficile l'est pour tout le monde et il est compliqué de voir des clubs se positionner sur des joueurs comme Gueye, Diallo voire Kehrer. De plus, ces derniers souvent pointés comme des éléments faibles de l'effectif du PSG voudront-ils s'en aller cet hiver ? L'une des seules options imaginables semble être la vente de Kylian Mbappé cet été, alors qu'il ne lui resterait qu'un an de contrat et qu'il semble ronronner à Paris. Quoiqu'il advienne, Leonardo et Nasser devront vivement réfléchir à une stratégie pour trouver une solution viable et bénéfique pour le club.













Par Chemssdine