OL Mercato : Frustré, Jeff Reine-Adélaïde demande à partir

Arrivé à l’OL l’été dernier, Jeff Reine-Adélaïde n’est pas du tout satisfait de son temps de jeu. Le milieu offensif souhaite quitter l’Olympique Lyonnais dès ce mercato estival.

Jeff Reine-Adélaïde frustré par son temps de jeu

Quand il quittait le SCO Angers pour rejoindre l’OL l’été dernier contre 25 millions d’euros, Jeff Reine-Adélaïde était plein d’ambitions. Mais il a rapidement été éloigné des pelouses en raison d’une blessure. De retour après un entraînement intensif pour retrouver ses moyens physiques, Jeff Reine-Adélaïde est réduit à un temps de jeu très mince. Il ne cache pas son agacement. « Comment j'encaisse mon temps de jeu depuis la reprise ? Mal. La frustration est très présente. Je ne comprends pas ma gestion », a-t-il pesté au micro de RMC Sport. Le joueur de 22 ans s’est entraîné « sans relâche pendant six mois » et a traversé « des moments difficiles pour revenir le plus rapidement et surtout le plus performant possible afin d'aider le club à atteindre ses objectifs ». Et au final, il se retrouve à cirer le banc de touche, et « sans avoir d’explications ».

Le milieu de terrain réclame son départ

Pour retrouver du temps de jeu, Jeff Reine-Adélaïde « s'est entretenu avec le coach » et « a discuté avec la direction… », en vain. Rudi Garcia et les dirigeants lyonnais ont « un discours différent » qui change au fil des jours. « Quand on me dit quelque chose la semaine, ce n'est déjà plus la même chose le week-end », déplore l’ancien Gunner. Pour Jeff Reine-Adélaïde, le moment de partir est donc arrivé et il espère « trouver une solution avant la fin du mercato ». L’ex-Angevin souhaite donc quitter l’Olympique Lyonnais, où il a « la désagréable sensation de ne pas être considéré » à sa « juste valeur », et « cette situation ne peut plus durer ». C’est donc le moment de viser « tout simplement un autre projet ».