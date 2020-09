OM : Accusé de racisme, Alvaro Gonzalez répond à Neymar

Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de racisme lors du match entre le PSG et l’ OM (0-1), dimanche en conclusion de la 3e journée de Ligue 1. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille s’inscrit en faux contre les accusations de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

OM : Alvaro Gonzalez dément l’accusation de Neymar

Le Classique a été très chaud entre certains joueurs du PSG et de l’ OM. Cela a notamment été le cas entre Layvin Kurzawa et Jordan Amavi (expulsés) et entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Ces deux derniers joueurs se sont accrochés plusieurs fois, d’abord dans un esprit sportif, puis les choses ont dégénéré au point de finir par l’expulsion de la star brésilienne du Paris Saint-Germain pour un coup porté sur la tête de son adversaire. Mais l'engagement de ces deux joueurs risque de se poursuivre en dehors du terrain. En effet, avant son expulsion, l’ancien Barcelonais s’est plaint auprès du quatrième arbitre d’insultes racistes de la part d’Alvaro Gonzalez. Si ces accusations sont prouvées, le défenseur central de l' OM pourrait prendre jusqu’à 10 matchs de suspension, selon les règlements de la Fédération française de football (FFF). Pour se défendre, le joueur olympien a posté un tweet. « Il n'existe aucune place pour le racisme. Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien. Il faut parfois apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyables trois points aujourd'hui. Allez l'OM et merci la famille », a écrit l’ancien taulier de Villarreal, sans oublier d’accompagner son message d'une photo où il est entouré de ses coéquipiers de toutes les races (des Noirs, des Asiatiques, des Maghrébins…).

Le Parisien répond au tweet du Marseillais

Neymar a pris connaissance du tweet d’Alvaro Gonzalez et n’est pas resté insensible. A son tour, le Brésilien du Paris Saint-Germain a tweeté : « Tu n'es pas un homme, tu n'assumes pas ton erreur. Perdre fait partie du sport. Maintenant insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d'accord. JE NE TE RESPECTE PAS ! Raciste ! ». Les images captées par les caméras ne permettent pour l'instant pas d’établir la véracité des accusations de Neymar. Mais cette affaire est loin d’avoir dit son dernier mot.