FC Barcelone : Messi, Koeman pas d’accord avec Quique Setién

Publié le 03 novembre 2020 à 22:00

Ancien entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién a attaqué Lionel Messi au vitriol dans une récente sortie. Ronald Koeman s’est dépêché d’exprimer son désaccord avec les critiques de son prédécesseur.

Quique Setién tacle violemment Lionel Messi

Les deux hommes sont de nature calme, mais leurs relations étaient réellement très tendues. On le sait désormais grâce à une interview accordée à El Pais par Quique Setién le week-end dernier. Évoquant ses rapports avec Lionel Messi, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a parlé d’ « une autre facette qui n’est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer » avant d’ajouter que l’international argentin « est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu’il veut ». Et l’ex-coach du Betis Séville d’insister : « Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde... »

Confirmant les rapports tendus entre Quique Setién et Lionel Messi, la Cadena Ser a rapporté un échange houleux entre les deux hommes. Les faits remontent au 27 juin dernier. Après le match nul contre le Celta Vigo (2-2), résultat catastrophique pour le FC Barcelone dans la course au titre de Liga, le coach s’en prend à ses joueurs dans les vestiaires. Le ton ne plaît pas au sextuple Ballon d’Or, qui demande à l’entraîneur de parler avec modération à des joueurs qui ont un palmarès plus riche que le sien. De quoi agacer profondément Quique Setién qui répond aussitôt à son joueur : « Si ce que je dis ne te plait pas, la porte est grande ouverte. »

Ronald Koeman désavoue son prédécesseur

Évoquant ces relations avec Lionel Messi, Ronald Koeman a assuré qu’elles étaient très bonnes. « Leo est un très bon joueur, le meilleur du monde. Je vois son caractère de vainqueur chaque jour, je n'ai aucune difficulté pour le gérer. Il est le capitaine et je parle avec lui chaque semaine au sujet de choses liées au terrain et au vestiaire », a déclaré ce mardi le successeur de Quique Setién sur banc du FC Barcelone depuis le 19 août dernier. De là à exprimer son désaccord pour les critiques de son prédécesseur contre le natif de Rosario, il y avait seulement un pas que le technicien néerlandais a vite franchi : « Je ne suis pas d'accord avec Setién, mais chacun peut avoir son opinion. »













Par JOËL