Vente OM : Fiasco complet en C1, Marseille bientôt vendu ?

Publié le 04 novembre 2020 à 17:00

Désabusé par le fiasco de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, les supporters somment Frank McCourt de vendre le club pour faire place à des actionnaires plus ambitieux. Ainsi le dossier Vente OM refait surface, après avoir été quelque peu éclipsé.

Bilan catastrophique pour les Marseillais en Ligue des champions

Après sept ans d’absence, l’OM a fait son retour en Ligue des champions. Ce retour, les supporters le rêvaient grandiose. Mais le club phocéen a déçu. Battus d’entrée en Grèce par l’Olympiakos (1-0), les Marseillais ont ensuite perdu au Vélodrome contre Manchester City (0-3), puis à Porto sur le même score-fleuve. Bilan, le club olympien est dernier de la poule C à l’issue des matchs aller de la phase de poules, avec aucun but marqué et sept encaissés. Un bilan insupportable pour les South Winners, un groupe de supporters marseillais et le dossier Vente OM revient sur la table.

Le dossier Vente OM accéléré par le fiasco en C1 ?

Il y a quelques mois, le milliardaire franco-tunisien Mohamed Ajroudi et son bras droit Mourad Boudjellal voulaient racheter l’Olympique de Marseille. Frank McCourt et son clan n'ont pas du tout voulu entendre parler d'un dossier Vente OM. Parmi les raisons évoquées, le retour en Ligue des champions, où les dirigeants phocéens rêvaient à un bon parcours afin de réaliser véritablement l’OM Champions Project. Alors, pourquoi parler du dossier Vente OM ? Ce retour en Ligue des champions s’avère catastrophique. Au lieu d’améliorer l’image du club, la compétition européenne l’a noircie, avec le record de 12 défaites consécutives désormais égalé. Pour ce bilan catastrophique, les South Winners dirigent leur « regard vers l’actionnaire majoritaire très peu concerné avec son projet raté et ses choix douteux, plus précisément la direction mise en place qui a montré toute l’étendue de son incompétence flagrante », avant d’intimer l’ordre suivant : « Si vous n’avez ni la stature, ni les moyens, ni l’ambition, partez et vendez ! »

Ainsi, le dossier Vente OM va probablement refaire parler de lui dans les prochains jours. D’ailleurs, selon certaines rumeurs, le duo Ajroudi-Boudjellal n’auraient rien perdu de son désir de racheter le club des mains Frank McCourt. Les négociations se poursuivent, mais de façon beaucoup plus discrète. Avec le fiasco en Ligue des champions, le propriétaire américain, qu’on dit réellement plus attiré par l’immobilier que par le sport, pourrait désormais se montrer plus flexible dans le dossier Vente OM…













Par JOËL