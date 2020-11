FC Barcelone : L'émouvant message de Messi à Maradona

Publié le 04 novembre 2020 à 19:30

Opéré d’un hématome cérébral, la star argentine Diego Maradona est désormais dans un état stable. L’occasion pour Lionel Messi, son compatriote du FC Barcelone, de lui adresser un message de soutien.

Diego Maradona dans un état stable

Il y a quelques jours, toute l’Argentine était en émoi. Diego Armando Maradona, légende vivante du football argentin, était conduit d’urgence à l’hôpital pour un malaise physique. Les chirurgiens argentins ont décelé un hématome cérébral et le vainqueur de la Coupe du monde 1986 a été opéré dans la nuit de mardi à mercredi. L’état d’El Pibe de Oro est désormais stable. Mais selon les chirurgiens, l’ancien Napolitain doit encore rester en observation pendant quelques jours. Mais le célébrissime argentin n’est pas seul face à l’épreuve. De tous les quatre coins du monde, affluent des messages de soutien, dont celui de son tout aussi célèbre compatriote Lionel Messi, maître à jouer du FC Barcelone.

FC Barcelone : Messi souhaite « toute la force du monde » à Maradona

Lionel Messi n’est pas resté indifférent face à la rude épreuve que traverse actuellement Diego Maradona. Dans un message posté sur son compte Instagram, le capitaine du FC Barcelone a adressé un mot à son illustre compatriote pour lui souhaiter du courage et lui apprendre qu’il n’était pas abandonné face à la dure épreuve. « Diego, toute la force du monde pour toi. Ma famille et moi voulons te revoir le plus vite possible. Je t’embrasse du fond du coeur », a en effet posté le natif de Rosario via le réseau social.

À noter que Diego Maradona et Lionel Messi n’ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Le premier s’est toujours considéré comme meilleur que le second. De plus, l’ancien footballeur reproche régulièrement au sextuple Ballon d’Or de ne pas faire suffisamment pour donner la Coupe du monde à l’Argentine. Mais quand le FC Barcelone s’est opposé au départ de La Pulga cet été, l’ancien Barcelonais a pris fait et cause pour son compatriote…













Par JOËL