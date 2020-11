FC Nantes : Waldemar Kita bientôt sanctionné par la LFP ?

Publié le 05 novembre 2020 à 06:00

Conspué par une frange des supporters du FC Nantes, les ennuis s’enchaînent pour Waldemar Kita. Le président du FCN devrait écoper d’une sanction de la LFP.

Waldemar Kita dans le collimateur de la LFP

Waldemar Kita traverse de nouveau une période trouble au FC Nantes. Le président du FCN doit en effet faire face aux critiques acerbes de certains supporters des Canaris. Lesquels réclament le départ de Kita à la tête du club des bords de l’Erdre. Alors qu’il ne fait plus l’unanimité chez les Canaris, l’entrepreneur franco-polonais pourrait recevoir une sanction de la Ligue de football professionnel. Le président du FC Nantes est dans le viseur de la Commission de discipline de la LFP. Mercredi, l’instance a ouvert une instruction à l’encontre du patron des Canaris. Elle lui reproche « son comportement à l’issue de la rencontre envers le corps arbitral », lors de la défaite contre le PSG (0-3) samedi.

Arbitrage, le FC Nantes lésé contre le PSG ?

Comme Waldemar Kita, les Nantais s’étaient insurgés contre les décisions arbitrales après cette rencontre. Christian Gourcuff s’en était notamment pris à la VAR. Le coach du FCN indiquait notamment qu’il ne voyait pas « l’intérêt de la VAR » si elle ne peut pas rétablir la justice. Milieu de terrain de Nantes, Abdoulaye Touré estimait pour sa part que le PSG dispose d’un « arbitrage plus favorable ». « On leur siffle plus souvent des fautes. Ils ont de l’expérience pour induire l’arbitre en erreur. Ils ont la personnalité pour jouer là-dessus », avait lâché l’ancien capitaine des Canaris. Les images de télévision montrant trois Parisiens rejoignant le vestiaire du corps arbitral durant la mi-temps tendent à confirmer ces allégations. Le penalty (généreux) obtenu et transformé par Kylian Mbappé semble également confirmer cette tendance.













Par Ange A.