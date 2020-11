OL : Coup de pression de Rudi Garcia après l’exploit du LOSC

Publié le 07 novembre 2020 à 03:00

À la veille du derby contre l’ASSE, Rudi Garcia n’a pas manqué de saluer la prouesse du LOSC contre l’AC Milan. Il espère que les autres clubs du championnat engagés en Coupes d’Europe vont s’inspirer de cet exploit pour obtenir de meilleurs résultats.

Rudi Garcia salue le succès du LOSC contre l’AC Milan

Jeudi, le LOSC a créé la sensation en dominant l’AC Milan à San Siro (0-3). Auteur d’un triplé, Yusuf Yazici a permis au Lille OSC de s’offrir un succès aussi retentissant que surprenant. Une victoire qui n’a pas d’ailleurs laissé indifférent Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL s’est fendu d’un tweet pour féliciter le club nordiste. Comme son président, Rudi Garcia n’est pas resté insensible à l’exploit des hommes de Christophe Galtier. Il souhaite que les autres représentants de la Ligue 1 en Coupes d’Europe s’inspirent de Lille. « J’espère que les clubs français vont se reprendre. Ils ont encore trois matches pour cela, même si on a vu toute la qualité de Lille jeudi car ce n’est pas donné à n’importe quelle équipe de gagner 3-0 à Milan », a confié le coach de Lyon.

Le PSG et les autres prévenus

Les représentants du championnat ont vécu une semaine compliquée en Coupes d’Europe. Nul été le succès du LOSC, aucun club français n’aurait enregistré de victoire sur la scène européenne. Le PSG, l’OM, le Stade rennais et l’OGC Nice se sont tous inclinés lors de la 3e journée. Pour Rudi Garcia, il est temps de se ressaisir. « Ceux qui sont engagés en Coupes d’Europe jouent avant tout pour leurs propres couleurs, mais aussi pour la France. Et plus nous aurons de points à l’indice UEFA et mieux ce sera pour les clubs français à l’avenir », a poursuivi l’entraîneur de l’OL. Reste à savoir si ce message sera suivi d’effet.













Par Ange A.