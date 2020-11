OM : C'est dit, André Villas-Boas n'a pas à s'agacer

Publié le 08 novembre 2020 à 12:40

Éric Di Meco et André Villas-Boas n’avaient pas partagé les mêmes sentiments après la défaite de l’ OM à Porto (0-3) en Ligue des champions. L’ancien défenseur olympien et le coach de l’Olympique de Marseille avaient eu un échange assez tendu par médias interposés. Une troisième personne vient de prendre position sur le sujet.

OM : Éric Di Meco et André Villas-Boas s’envoient des piques

La cuisante défaite de l’ OM à Porto a fait très mal à Éric Di Meco. Présent sur RMC Sport pour commenter le match, l’ex-latéral droit marseillais avait demandé qu’on lui trouve des cordes pour se pendre. Il était profondément déçu de la prestation du club dont il a défendu les couleurs. Présent en conférence de presse peu de jours après, André Villas-Boas n’a pas manqué de répondre à Éric Di Meco. Un peu agacé, le technicien portugais a fait savoir que, quels que soient les sentiments de l’ancien Marseillais, cela n’empêcherait pas l’ OM de continuer à travailler. Le clash entre les deux hommes n’a pas manqué d’arracher quelques commentaires à Stephen Brun.

Le coach phocéen recadré par Stephen Brun

Présent sur les antennes de la radio sportive, Stephen Brun a estimé que « Pascal Olmeta ou Eric Di Meco… ont cette légitimité » de critiquer l’ OM quand ça ne tourne pas rond « parce qu’ils ont ce club dans le coeur ». Selon ce consultant, l’hystérie d’Éric Di Meco n’est rien d’autre que l’expression de sa profonde douleur face à la prestation ratée de l’Olympique de Marseille au Portugal. « On prend des consultants pour qu’ils n’aient pas des avis consensuels et disent la vérité ou des choses clivantes. On les paie pour dire la vérité, ils ne sont pas bons. Villas-Boas se braque sur quelque chose qu’il ne méprise pas », a enfin indiqué Stephen Brun pour expliquer que l’entraîneur de l’ OM n’a pas à s’agacer des critiques des consultants.













Par JOËL