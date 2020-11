OL - ASSE : probables compos et la réalité du jour de match

Publié le 08 novembre 2020 à 12:08

OL - ASSE, c'est l'affiche attendue de cette 10e journée de Ligue 1. Si l' Olympique Lyonnais a fait le plein de confiance avant le derby, l' AS Saint-Étienne est lui plus que jamais en plein questionnement sur le rang auquel il terminera la première partie de la saison. Vous découvrirez les compos probables des deux équipes.

L' OL avec une tronçonneuse dans les dents

L' OL a encore en travers de la gorge la difficile fin de saison 2020. Alors qu'il se voyait finir la saison au pied du podium dans le pire des cas, c'est à une triste 7e place qu'il a échoué. C'est donc sans la perspective de Ligue des champions ni League Europa que le club de Jean-Michel Aulas a terminé la saison. Cette décision perçue comme une injustice aurait pu être oubliée si Lyon avait réalisé l'exploit dont il s'était rapproché en C1. Cette saison, c'est avec une grosse scie dans les dents que l'OL avance sur ses adversaires. Après un début de saison difficile, Lyon reprend sa marche vers l'avant.

Rudi Garcia et ses garçons sortent de 6 matchs sans la moindre défaite. Progressivement, ils reviennent dans le haut du tableau où ils auront du monde à dégager. Cette perspective passe par l' ASSE ce dimanche. Même si les Verts sont loin derrière dans le classement, ils sont chaque année la plus grosse marche psychologique à franchir pour l' OL. Et cette saison plus que les autres, les Gones se retrouvent dans l'obligation de battre l'équipe mal en point de l' AS Saint-Étienne. Entre l'obligation de battre les Verts pour crédibiliser leur parcours, les Lyonnais ont la double pression face à l' As Saint-Étienne ce dimanche. Anthony Lopes ne croit pas si bien dire en affirmant que "pour un derby, il faut mettre de côté la dynamique des uns et des autres " puisque dans un derby, "c'est la fierté d'une ville qui est en jeu", ce qui peut rendre méconnaissable l'adversaire qui a donc plus qu'un résultat classique à défendre.

L' ASSE va-t-elle se laisser enterrer ?

L' ASSE, pour ce match face à l' Olympique lyonnais ce dimanche soir, même à huis clos, ne devrait pas se laisser dompter. Claude Puel et ses joueurs jouent leur première partie de la saison sur ce match au Groupama Stadium. Une victoire peut faire naitre une nouvelle dynamique plus heureuse alors que l'inverse peut accentuer le faussé dans lequel plonge l'équipe ces derniers mois. L'As Saint-Étienne est sur une mauvaise série de 5 défaites consécutives. Se révolter ou sombrer, la question de ce match est celle-ci.

Face à l'Olympique lyonnais ce soir du 8 novembre 2020, ce derby Lyon - Sainté peut favoriser la renaissance de l'équipe de l'As Saint-Étienne. Que le match se joue loin de Geoffroy-Guichard ne devrait pas être recevable comme argument pour justifier une défaite. Les tribunes sont vides de supporters, ce qui ne veut plus rien dire qu'un match se joue à la maison ou à l'extérieur. Claude Puel avait brillé à sa prise de service par un derby Ol-Asse. L'équipe était à cette époque-là au plus mal. Un nouvel exploit de cet ordre va-t-il se reproduire ? Il changerait tout sur le mental de cette équipe stéphanoise loin de tout en termes de résultats.

Les probables compos OL - ASSE

Pour ce match, Rudi Garcia ne devrait prendre aucun risque. C'est Anthony Lopes qui devrait bien garder les perches des Gones. Le capitaine Memphis Depay devrait tenir son poste à côté de Toko-Ekambi.

Le onze probable de Lyon : Lopes – Léo Dubois, S.Diomandé (ou Benlamri), Denayer, Cornet – Paqueta (ou B.Guimaraes), T.Mendes (ou Caqueret), Aouar – Kadewere (ou Dembélé), Memphis Depay (cap.), Toko-Ekambi.

De son côté, Claude Puel devrait continuer son aventure dans les buts avec Jessy Moulin. Même si sa jeunesse ne brille pas comme espéré, Aouchiche devrait tenir son poste dans le milieu de terrain. L'expérimenté Ryad Boudebouz ne retrouvera pas la pelouse à cette occasion. S'il était aligné et qu'il venait à marquer et même à faire gagner l'AS Saint-Étienne, des doigts accusateurs pour cette mauvaise saison se pointeraient vers Claude Puel. C'est donc Yvan Neyou, et Youssouf qui devraient jouer ce match.

La probable compo de l' AS Saint-Étienne : Moulin – Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Silva – Yvan Neyou, Youssouf – Adil Aouchiche, Romain Hamouma (cap.), Bouanga – Wahbi Khazri.













Par Gary SLM