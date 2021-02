OM - OGC Nice : Les Marseillais sont attendus au tournant

Publié le 17 février 2021 à 19:00

L'OM reçoit l'OGC Nice ce mercredi (21h) en match en retard pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Entre temps, la situation a bien changée pour Marseille depuis le 17 novembre, date à laquelle le match devait initialement ce tenir. Focus sur la situation et les enjeux avant la rencontre.

Crise de résultats et crise institutionnelle à l'OM

Trois mois se sont écoulés depuis le report du match contre Nice en raison des nombreux cas de Covid-19 dans l'équipe niçoise. Depuis, la situation à l'OM a changé et le club se retrouve désormais plongée dans la crise. Une crise de résultats d'abord, qui a poussé entre autres raisons l'entraîneur André Villas-Boas à émissionner.. Le début d'année a été particulièrement brutal pour les Marseillais qui n'ont gagné qu'un seul match au début du mois de janvier. L'OM reste sur une série de 7 matches en Ligue 1 sans victoire ( 4 défaites et 3 nuls). Une petite victoire le 1à février en 32es de Coupe de France contre Auxerre aura au moins redonné un peu de confiance à ce groupe en perdition sur le terrain et en dehors.

Au manque de résultats, s'est ajouté la tourmente sur fond de guerre déclarée entre les supporters l'Olympique de Marseille et la direction. Excédés par la médiocrité affichée par l'équipe, les groupes de supporters s'étaient réunis début février pour manifester leur mécontentement. La suite est connue, avec les incidents qui ont eu lieu à la Commanderie et qui sont devenus l'excuse de la direction, avec Jacques-Henri Eyraud, en tête pour faire du ménage dans les groupes ultras. Ces supporters qui animent - en temps normal, hors Covid - les virages du Vélodrome et qui sont l'âme du stade. Entre l'intervention de la police, les arrestations, les déclarations méprisantes et les mises en demeure, JHE a mis de l'huile sur le feu de manière obstinée et continuelle. La récente initiative Agora OM, supposée aider à renouer le dialogue entre supporters et direction, n'est qu'une autre manière pour le président de se débarrasser d'un public qu'il considère dispensable.

Les joueurs qui se disent affectés par la situation compliquée avec les supporters, déclarent à l’envi leur motivation et appellent au soutien des fans et l'union sacrée. Cependant, tous ne semblent pas impliqués totalement sur le terrain. Au départ (avec fracas) d'André Villas-Boas, des joueurs comme Florian Thauvin, Dimitri Payet ou encore Jordan Amavi semblaient préoccupés par tout autre chose. Alors que les deux premiers en venaient aux échanges de mots sur fond de jalousies et de contrats, Amavi, absent pour blessure en janvier, semblait, lui, plus motivé par un départ que par son retour sur le terrain. Le résultat est là : l'OM a dégringolé et pointe à la 9e place au classement, à 18 points du podium. Pour un club qui avait disputé récemment la Ligue des Champions, la chute est dure.

Une victoire impérative contre Nice

La saison compte encore quelques matches offrant la possibilité de sauver ce qui peut l'être encore de la saison de l'OM. Le club travaille avec un bon directeur sportif, Pablo Longoria, qui a bien géré le mercato hivernal et qui devrait bientôt signer un coach de bonne renommée (Jorge Sampaoli). Si la crise entre les supporters et la direction risque, elle, de s'éterniser, il est encore possible de renouer avec les résultats sur le terrain et cela commence avec le match ce mercredi contre l'OGC Nice. Les Olympiens menés par Nasser Larguet, pourront bénéficier des retours de Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Sakai. Jordan Amavi quant à lui devrait bien être dans le groupe, en conférence de presse Nasser Larguet avait bien insisté sur l'importance du latéral gauche, surtout que les performances de son remplaçant, Yuto Nagatomo, ont pu confirmer qu'il n'était pas à la hauteur des attentes du club. " Amavi revient dans le groupe. On a besoin de son état d’esprit et de ses valeurs. Il peut apporter beaucoup de choses. Sur dix matchs où il était présent, l’équipe a gagné 8 matchs, et quand il n’était pas là, on a gagné deux matchs sur dix ", avait noté Larguet en conférence de presse. Côté absents : Christopher Rocchia est toujours blessé, Milik, Ntcham, Lirola et Tongya ne sont pas qualifiés pource match de la 11e journée. Mardi Nasser Larguet était encore incertain concernant Florian Thauvin et Valentin Rongier, en évoquant quelques pépins physiques.

