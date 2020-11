RC Lens : Une excellente nouvelle se profile pour les Lensois

Publié le 10 novembre 2020 à 10:45

Le RC Lens a retrouvé la compétition dimanche après deux semaines sans Ligue 1, en raison d'un cluster de Covid-19 au sein du club artésien. Les matches contre le FC Nantes et l'OM ont été reportés et les Lensois ont arraché un nul fou contre le Stade de Reims (4-4) en guise de reprise. Avec la trêve, Franck Haise vient de recevoir d'autres bonnes nouvelles.

Le RC Lens est d'attaque

Après deux semaines sans match, on se demandait à quoi allait ressembler le RC Lens de Franck Haise. Les Lensois avaient été coupés dans leur élan après un excellent début de championnat qui avait vu le promu battre le PSG, les Girondins de Bordeaux ou encore l'ASSE. Un joli tableau de chasse freiné par le coronavirus. Deux matches ont été reportés, la réception du FC Nantes et le déplacement à l'OM. Pour autant, le RC Lens a fait un retour tonitruant en Ligue 1 dimanche. Contre le Stade de Reims, les Sang et Or étaient un peu en manque d'automatismes, mais pas de jus. Ils ont arraché le nul (4-4), grâce à deux buts Florian Sotoca dans les arrêts de jeu. Comme un sentiment de victoire malgré quelques regrets.

Le retour tant attendu d'Ignatius Ganago

Mais la Ligue 1 a à peine repris pour le RC Lens qu'elle sarrête de nouveau pour une trêve internationale. Un mal pour un bien pour Franck Haise, qui va bénéficier dès la reprise du retour d'un élément important. Ignatius Ganago, touché à la cheville le 3 octobre contre l'AS Saint-Etienne, est sur le point de revenir au jeu. "L'idée est qu'il puisse être complètement avec le groupe la semaine prochaine, a révélé Franck Haise sur France Bleu. On va encore faire une grosse semaine de travail avec les préparateurs." Ignatius Ganago avait inscrit quatre buts en six matches avant d'être éloigné des terrains et va devoir retrouver le rythme. "Il a quand même été plusieurs semaines sans travail. Ce qui est positif est que sa cheville va de mieux en mieux. Elle est de plus en plus stable et solide. On est en train de le remonter athlétiquement", a expliqué un Franck Haise optimiste. Le RC Lens se déplacera avec son buteur de 21 ans à Dijon, le 22 novembre, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Le match en retard face au FC Nantes est prévu trois jours plus tard, le 25.













Par Matthieu