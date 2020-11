Stade Rennais : Une excellente nouvelle se profile au SRFC

Publié le 12 novembre 2020 à 14:10

Le Stade Rennais panse ses plaies pendant la trêve internationale. Avec un seul succès lors de leurs sept derniers matches, les Rouge et Noir avaient bien besoin de souffler. Ils profitent de ce break dans la saison de Ligue 1 pour récupérer des joueurs plutôt titulaires à l'infirmerie ces dernières semaines. De quoi rebooster le moral rennais.

La trêve bénéfique au Stade Rennais

Julien Stéphan et ses hommes avaient bien besoin de souffler. Le Stade Rennais est dans une dynamique plutôt compliquée ces dernières semaines. Les Rouge et Noir n'ont connu la victoire qu'à une reprise lors de leurs sept derniers matches, c'était contre le Stade brestois (2-1) en Ligue 1. Ils viennent surtout d'encaisser deux lourds revers. Un premier, frustrant, sur la pelouse de Chelsea en Ligue des champions (0-3). Un second, samedi, au Parc des Princes face au PSG, sur le même score. À Paris, les Rennais n'étaient pas dans le coup, visiblement usés et, tout comme leur adversaire, diminués par les blessures. L'absence d'Eduardo Camavinga fait mal au Stade Rennais, mais le milieu de terrain, pas convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, va pouvoir panser sa blessure avant la reprise du championnat contre les Girondins de Bordeaux.

Retour de Faitout Maouassa à l'entraînement collectif

Mais Eduardo Camavinga ne représente pas la seule absence remarquable dans l'effectif rennais. Blessé à la cheville droite lors de la réception de l'AS Monaco (2-1) en septembre dernier, le latéral Faitout Maouassa est en passe de faire son retour au jeu. L'international espoir a cruellement manqué au Stade Rennais dans le couloir gauche, même si le jeune Adrien Truffert a su pallier l'absence de l'habituel titulaire. Mais Faitout Maouassa était l'un des meilleurs éléments de Julien Stéphan lors du début de saison et sa blessure a été l'un des points de départ du coup de moins bien du SRFC. Dans une vidéo publiée par le compte officiel du Stade Rennais, on voit le latéral de 22 ans retrouver l'entraînement collectif à la Piverdière. "Quel plaisir !", lâche Maouassa en foulant la pelouse du centre d'entraînement breton. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur du SRFC et les Rouge et Noir, qui vont bientôt retrouver un de leurs hommes en forme du début de saison.













Par Matthieu