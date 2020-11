Vente OM : Polémique autour du rôle mystérieux d'un conseiller

Publié le 12 novembre 2020 à 17:10

L'automne est agité à l'OM entre les résultats plus que décevants en Ligue des champions, l'ambiance tendue dans l'effectif, le mercato et le dossier Vente OM qui ressurgit. Au coeur de ce dernier, l'approche saoudienne pour s'offrir le club de Frank McCourt et une polémique autour du rôle mystérieux d'un conseiller de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Dossier Vente OM, mercato ou les deux ?

Il y a du remou dans le dossier Vente OM. Le journaliste anglais Ben Jacobs assure que le Public Investment Fund (PIF) saoudien a fait une offre de 221 millions d'euros à Frank McCourt pour le rachat du club. Pourtant "Frank McCourt n’a aucune envie de vendre. Une source du PIF dit qu’ils n’ont jamais sérieusement parlé avec Marseille, mais qu’ils ont d’abord exploré des options en Ligue 1 afin de voir si le championnat était attractif et un bon plan pour eux". Mais avec l'impasse du premier projet de l'Arabie Saoudite à Newcastle, le PIF reviendrait à la charge. Parallèlement, un nom fait toujours grincer des dents du côté des supporters de l'OM, celui de Paul Aldridge, un conseiller de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud.

Nommé en janvier 2020, Paul Aldridge a rejoint officiellement l'OM pour aider au mercato du côté de l'Angleterre. "Sa mission ne s’arrête pas aux transferts, avait déclaré Jacques-Henri Eyraud à L'Equipe. Il va m’aider en matière de fan experience, d’événementiel et d’infrastructures." Pourtant, le rôle de ce conseiller reste mystérieux, surtout depuis le mois d'août. Paul Aldridge avait en effet expliqué travailler toujours pour l'OM, mais que les deux parties étaient d'accord pour ne plus communiquer à la presse les projets sur lesquels ils travaillent conjointement. La possibilité que la présence en Angleterre d'Aldridge ait pour but d'appuyer le dossier Vente OM est allée croissante. Un agent anglais déclarait du conseiller de l'OM qu'il était "plus une sorte de commercial qu'un agent de joueur. Il est dans les opérations financières, il apporte des fonds pour les clubs du type vente. Ce n'est pas sa spécialité de faire des deals de joueurs ou de discuter avec des agents".

Mais que fait Paul Aldridge en Angleterre ?

Ces derniers jours, la question du rôle de Paul Aldridge est revenue sur le devant de la scène, notamment face à la résurgence du dossier Vente OM. Alerté sur ce mystère sur Twitter, le journaliste Mohamed Bouhafsi a livré sa version. "Cook a arrêté sa mission de conseil auprès de McCourt en mai. Aldridge est un représentant de l'OM en Angleterre pour aider le club à vendre des joueurs, avoir plus d’infos sur le marché en Angleterre sur les potentiels recrues", a expliqué Bouhafsi. Ce qui n'a pas convaincu certains supporters marseillais, qui ont demandé au journaliste pourquoi, dans ce cas, le club n'avait fait aucune vente et aucun achat outre-Manche ces derniers mois. "À un moment, il faut se demander si les joueurs ont une vraie valeur sur le marché anglais. Peut-être que les clubs anglais estiment que les joueurs ne sont pas assez bons", a lâché Mohamed Bouhafsi, qui ne croient pas à l'idée que Paul Aldridge fasse soit en Angleterre pour faire la promotion du dossier Vente OM.













Par Matthieu