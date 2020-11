PSG : Un milieu parisien s'exprime enfin sur le maux du club

Publié le 12 novembre 2020 à 17:40

Le PSG a relevé la tête en Ligue 1 après des débuts difficiles et a retrouvé sa confortable place de leader. Pourtant, les Parisiens n'y arrivent pas en Ligue des champions, avec deux défaites en trois matches contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (1-2). Le milieu espagnol Ander Herrera croit connaître les raisons de ce blocage.

Le PSG d'Ander Herrera

À l'occasion de la trêve internationale, le milieu de terrain espagnol du PSG, Ander Herrera, a donné ses impressions sur le niveau de la Ligue 1 et du football français dans un entretien accordé à Radio Marca. "Le football français a le talent et le physique qu’apportent les joueurs d’origine africaine. Il se rapproche du niveau de notre football espagnol, a reconnu le joueur de 31 ans. Koundé, Camavinga, Mbappé et Kimpembe sont des machines." Bien installé dans l'entrejeu parisien, l'Espagnol bénéficie d'une grande visibilité en ce début de saison. "Je suis dans un bon moment. Je suis très bien physiquement. Je crois que je suis le joueur de champ qui a joué le plus de minutes et je suis satisfait. Je prends soin de moi pour que ma carrière dure le plus longtemps possible parce que j’aime le football." Pourtant, si le Paris SG est sur une excellente dynamique en Ligue 1, après deux défaites à Lens (0-1) et contre l'OM (0-1), la situation est plus compliquée en Ligue des champions, où les joueurs ont comme un blocage.

Ander Herrera révèle un lourd secret

Les maux du PSG ne se résument pas au mercato, à la relation des joueurs avec leur entraîneur ou leur direction, ou à leurs simples prestations. Ander Herrera a également révélé ce qui peut être la cause de la mauvaise première partie de saison parisienne, notamment en C1. "Je ne trouve pas de côté positif à perdre une finale de Ligue des champions, a lâché le milieu de terrain espagnol dans un entretien traduit par ParisUnited. Cela a été difficile de m’en remettre et je n’oublierai jamais les occasions claires que nous avons ratées en première période." Comme Kylian Mbappé, qui s'était dit fatigué mentalement depuis la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich, Ander Herrera a du mal à se remémorer cet échec, même s'il admet que "le club a fait un pas en avant en devenant vice-champion d’Europe". Malgré tout, cela lui "coûte beaucoup de voir le bon côté d’une défaite", tout en reconnaissant "qu'en tant que groupe, le PSG est devenus fort".













Par Matthieu