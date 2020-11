FC Nantes : Un crack présent dans les rangs des Canaris

Publié le 13 novembre 2020 à 11:45

Le tableau n’est pas totalement sombre au FC Nantes malgré son début de saison poussif. Dans l’organigramme des Canaris, il y a un homme qui fait un travail remarquable depuis dix ans.

FC Nantes : Samuel Fenillat, un travailleur compétent

Ce vendredi, Ouest-France a consacré un article à Samuel Fenillat, directeur du centre de formation du FC Nantes depuis dix ans. Travailleur infatigable et compétent, le grand patron de la formation du club de la Cité des Ducs est présenté par ceux qui le connaissent très bien comme un homme « exigeant mais juste ». Présent à la tête du centre de formation nantais depuis dix ans, l’homme de 42 ans peut effectivement se vanter d’avoir accompli un travail qui a porté ses fruits. Aux murs de son bureau, sont accrochés des maillots de Louza, Sasso, Trebel, Djidji, Veretout, Vainqueur, Kwateng, Kolo Muani… Certains de ces joueurs ne sont plus au FC Nantes et font désormais les beaux jours d’autres clubs. Mais ils ont en commun d’avoir été formés à la Jonelière, sous la direction de l’ancien milieu axial.

Le natif de Nantes exprime sa plus grosse satisfaction

Le FC Nantes doit une fière chandelle à Samuel Fenillat pour avoir vu tant de joueurs sortir de la Jonelière sous sa direction. Si le directeur du centre de formation ne cache pas sa satisfaction pour son travail et les félicitations qui vont avec, il se montre en revanche très modeste. Dans les colonnes du quotidien régional, l’ancien entraîneur des équipes de jeunes de l'écurie des bords de l’Erdre a confié : « Ma plus belle satisfaction ? À chaque fois qu’un jeune du centre fait ses débuts en pro. » Humble récompense pour un gros travail. Mais la grande famille nantaise, des dirigeants aux joueurs, sait qu’elle peut compter sur l'inamovible directeur du centre de formation pour les défis actuels ou futurs.













Par JOËL