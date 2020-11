ASSE : Après Fofana, le prochain crack de Puel identifié ?

Publié le 14 novembre 2020 à 07:00

Alors que l’ ASSE peine à se remettre du départ de Wesley Fofana, un autre titi stéphanois intéresse les recruteurs. Lancé cette saison par Claude Puel, Lucas Gourna-Douath pourrait suivre la trajectoire du nouveau défenseur de Leicester.

Un nouveau talent déniché à l’ ASSE

Avec l’arrivée de Claude Puel, l’ ASSE a connu une véritable cure de jouvence. Le successeur de Ghislain Printant n’hésite pas à lancer des jeunes, même lors d’importantes échéances. Titulaire contre l’OL, Lucas Gourna-Douath confirme cette tendance. Malgré la défaite des siens, le milieu de terrain a tapé dans l’œil de certains recruteurs européens. Pour le scout Jacek Kulig, le joueur de 17 ans pourrait s’inscrire dans la lignée des Fofana et Saliba. Il voit le titi stéphanois finir par intéresser de grosses cylindrées européennes. Interrogé par Le Phocéen, il estime que le club du Forez est l’une des meilleures pépinières de l’Hexagone comme l’OL et le PSG. « Celui qui m’intéresse le plus actuellement est Saint-Étienne. On vient de voir passer William Saliba, Wesley Fofana, et maintenant Lucas Gourna-Douath », a-t-il confié.

Gourna-Douath prochaine grosse vente des Verts ?

Le recruteur avoue être sous le charme du minot de l’ ASSE. Pour Jacek Kulig, Lucas Gourna-Douath fait partie des jeunes les plus prometteurs aux côtés du Rennais Camavinga et du Lyonnais Cherki. Lancé cette saison, le jeune milieu a déjà disputé 7 rencontres de Ligue 1. Contre Lyon, il a enregistré sa première titularisation avec Saint-Étienne. Avec un Claude Puel friand des jeunes pépites, d’autres titularisations devraient suivre. À noter que Gourna-Douath est sous contrat avec le club ligérien jusqu’en 2023.













Par Ange A.