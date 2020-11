RC Lens : Haise donne des nouvelles de Fofana et de Ganago

Publié le 14 novembre 2020 à 21:40

Franck Haise a donné des nouvelles de Seko Fofana et d’Ignatius Ganago après la victoire en amical du RC Lens face à Anderlecht (3-1). Selon l’entraîneur lensois, cette rencontre a permis à Seko Fofana de monter en puissance, alors qu’Ignatius Ganago doit encore attendre avant de retrouver la pelouse.

RC Lens : montée en puissance de Seko Fofana

Blessé lors de la victoire du RC Lens contre les Girondins de Bordeaux (2-1) le 19 septembre dernier, Seko Fofana a retrouvé la pelouse face au Stade de Reims pendant une trentaine de minutes. L’entraîneur des Sang et Or a encore aligné l'Ivoirien de 25 ans contre Anderlecht pendant une heure. Pour Franck Haise, l’objectif est de permettre au joueur, qui revient d’une blessure aux ischio-jambiers, de retrouver progressivement le rythme. « L'intensité de ce match a été un bon test pour Fofana. Après les trente minutes face au Stade de Reims, cette heure supplémentaire lui permet de monter en puissance », a expliqué le coach du promu de Ligue 1 à la Voix du Nord. Autrement dit, Seko Fofana retrouve peu à peu ses sensations et pourrait être présent à la reprise.

Ignatius Ganago pas encore remis

Pour Ignatius Ganago, les nouvelles sont beaucoup moins glorieuses. Blessé à la cheville en octobre lors de la victoire du RC Lens face à l’ASSE (2-0), l’attaquant camerounais n’est toujours pas remis. Le stratège lensois n’a donc pas pris le risque de l’aligner pour le match amical contre la formation belge. « C'était encore un peu tôt pour lui pour le lancer dans un match amical », a expliqué le coach des Sang et Or. À noter que l’indisponibilité d’Ignatius Ganago est un gros coup dur pour le RC Lens en raison de son début de saison tonitruant (4 buts, 1 passe décisive et 3 penalties provoqués).













Par JOËL