FC Barcelone : Les vérités de Matuidi sur Antoine Griezmann

Publié le 16 novembre 2020 à 16:15

Antoine Griezmann peine à s’imposer au FC Barcelone depuis son arrivée lors du mercato estival 2019. Selon Blaise Matuidi, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid doit tout faire pour s’adapter au jeu barcelonais.

FC Barcelone : Antoine Griezmann dans le dur

Arrivé au FC Barceloneavec le statut de superstar contre un chèque de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann était censé faire oublier le départ de Neymar au PSG. Une mission pour laquelle Ousmane Dembélé puis Philippe Coutinho avaient échoué. Mais l’international français n’a pas encore comblé les espoirs placées en lui. Placé dans un positionnement qu’il n’apprécie pas beaucoup, l’ancien joueur de la Real Sociedad multiplie pourtant les efforts sur la pelouse. Mais le natif de Mâcon semble perdu dans le système de jeu barcelonais et les critiques ont commencé à se faire entendre çà et là. Les plus virulentes attaques conseillent même une vente d’Antoine Griezmann pour recruter un autre joueur.

Blaise Matuidi optimiste pour Antoine Griezmann

Mais Blaise Matuidi ne partage pas les critiques envers Antoine Griezmann. Selon l’ancien milieu défensif de la Juventus Turin, c’est très difficile pour l’ancien Colchonero de s’imposer au FC Barcelone en raison de son positionnement qui ne lui plaît pas beaucoup. « A Barcelone, ce n’est pas la même chose parce qu’il n’est pas dans un positionnement qu’il aime », a regretté l’ex-joueur du PSG dans un entretien accordé à BeIn Sports. Mais pour Blaise Matuidi, l’attaquant français n’a pas à se laisser abattre par son placement. Il lui appartient de tout faire pour se mettre au niveau du jeu catalan. « C’est à lui aussi de s’adapter parce que c’est la marque des grands clubs », a conseillé le joueur de l’Inter Miami. Enfin, Blaise Matuidi se dit conscient de l’omniprésence de Lionel Messi au FC Barcelone, mais il croit que le champion du monde va finir par s’imposer. « Lionel Messi prend pas mal de place mais je sais qu’Antoine va s’accrocher et va finir par trouver son positionnement et donner le meilleur de lui-même », a-t-il conclu.













Par JOËL