OM Mercato : Ce crack adulé dévoile sa prochaine destination

Annoncé sur le départ de l’ OM en fin de saison, André Villas-Boas ne serait pas mécontent d’entraîner dans un pays qui le fascine depuis toujours. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a même déjà été tout de s’asseoir sur le banc d’un club mythique de ce grand pays de football.

OM : la prochaine destination de Villas-Boas déjà connue ?

L’ultime ambition d’André Villas-Boas, c’est d’être président du FC Porto, son club de coeur. Mais la prochaine élection présidentielle des Dragons est prévue en 2024. Or, le technicien portugais ne donne pas l’impression de vouloir prolonger avec l’ OM jusqu’à cette date. En juin prochain, il sera en fin de contrat et il pourrait quitter la cité phocéenne. Dans son esprit, sa prochaine destination semble déjà toute tracée. Dans un entretien accordé à Fox Sports, il n’a pas caché qu’il voulait « vraiment être le premier » entraîneur portugais à exercer au Brésil. Le tacticien de 43 ne pourra plus jamais réaliser ce rêve, car il a été devancé par son compatriote Jorge Santos, qui a brillamment réussi à Flamengo, autre grand club du pays de Neymar. Mais le coach de l’ OM n’a pas encore abandonné son rêve d’entraîner un jour au Brésil ou au Japon. « J’ai toujours eu deux grands objectifs: entraîner un club au Brésil et entraîner un club au Japon », maintient-il.

Le rêve proche de devenir réalité en 2012

Limogé du banc de Chelsea en mars 2012, André Villas-Boas, qui semble très inventif, réfléchit à la création d'une cellule chargée de détecter de nouveaux talents au Brésil. « J'ai passé une semaine et demie sur place et j'ai reçu un appel du vice-président de Sao Paulo », raconte le stratège de l' OM. Les deux hommes se donnent rendez-vous chez le directeur de Sao Paulo FC. « Nous sommes tombés d'accord sur les changements que je voulais mettre en oeuvre à Sao Paulo », explique le tacticien lusitanien avant de préciser : « Je voulais changer la façon de communiquer, les méthodes d'entraînement, les infrastructures du club... ». Mais « ce rêve ne s'est pas réalisé », car le patron du banc de l' OM a refusé de signer immédiatement. Il s'est ensuite retrouvé une fois de plus en Angleterre (Tottenham), avant de débarquer en Russie (Zénith Saint-Pétersbourg), puis en Chine (Shanghai SIPG), pour atterrir finalement à l'Olympique de Marseille fin mai 2019. Pour combien de temps encore ?













