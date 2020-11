FC Barcelone : Messi et Griezmann, la hache de guerre enterrée

Publié le 12 novembre 2020 à 18:40

Selon Eric Olhats et Emmanuel Lopes, les relations entre Lionel Messi et Antoine Griezmann sont conflictuelles au FC Barcelone. Faux, répond Ivan Rakitic, ancien joueur de l'équipe catalane.

FC Barcelone, Lionel Messi bourreau d’Antoine Griezmann

Les premières accusations ont été lancées par Eric Olhats dans une interview accordée à France Football. Selon cet ancien conseiller d’Antoine Griezmann, Lionel Messi terrorise le vestiaire du FC Barcelone et l’international français est sa principale victime. L’ex-représentant du Français a ajouté que l’Argentin refusait de passer le ballon au champion du monde 2018, créant ainsi les conditions d’une intégration très difficile de ce dernier. Enfin, Eric Olhats a indiqué qu’au FC Barcelone, le choix était d’une simplicité limpide : soit tu es avec Lionel Messi, soit tu es contre lui. Des accusations confirmées par Emmanuel Lopes dans un documentaire diffusé sur M6 mercredi. D’après cet oncle d’Antoine Griezmann, ce dernier peine encore à s’imposer au FC Barcelone parce que les entraînements sont trop légers pour lui permettre de progresser. Or, les entraînements de l’écurie barcelonaise sont taillés sur mesure pour faire plaisir à La Pulga.

Ivan Rakitic dément des tensions entre les deux joueurs

Selon l’ancien joueur du FC Barcelone, toutes ces accusations contre le sextuple Ballon d’Or n’ont rien de foncé. Lors d’un entretien accordé à El Pelotazo, l’international croate a assuré qu’ « ils s’entendaient très bien ». « Les deux boivent du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire », a même confié le milieu de terrain retourné au FC Séville lors du mercato estival. Enfin, Ivan Rakitic s’est dit convaincu que les rumeurs sur de prétendues tensions entre Lionel Messi et Antoine Griezmann prendront fin quand ces deux joueurs commenceront à marquer des buts. Un travail qui a probablement déjà commencé, alors que le samedi dernier, le natif de Rosario a laissé filer le ballon pour un but du natif de Mâcon. Une réalisation qui a donné aux deux joueurs l'occasion de se congratuler…













Par JOËL