Stade Rennais : Jérémy Doku blessé ? Grosse inquiétude au SRFC

Publié le 18 novembre 2020 à 10:50

Le Stade Rennais peut souffler alors que la fin de la trêve approche. La plupart des internationaux du SRFC vont rentrer en Bretagne en pleine forme, sans dommage, alors que les Rouge et Noir doivent se relancer en Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux, avant de recevoir Chelsea en Ligue des champions. Mais un gros doute subsiste concernant le Belge Jérémy Doku.

Stade Rennais : des internationaux en santé

C'est un peu une période où les entraîneurs retiennent leur souffle. Durant la trêve international, les clubs craignent toujours de récupérer des blessés à l'issue des matches de sélections nationales. Mais pour le Stade Rennais, tout semble s'être bien passé. Lundi, Adrien Truffert jouait l'intégralité du match de l'équipe de France espoirs contre la Suisse, décrochant une qualification pour l'Euro pour les Bleuets. Mardi, trois joueurs étaient sur le pont en sélection : Nayef Aguerd avec le Maroc, Hamari Traoré avec le Mali et Steven Nzonzi avec l'équipe de France. Le premier a joué 90 minutes, sans bobo, contre la Centrafrique, avec un succès (2-0) à la clé.

Hamari Traoré était capitaine avec le Malin, a aussi joué toute la rencontre et a réalisé une passe décisive, lors de la victoire (2-1) des siens en Namibie. Enfin, Steven Nzonzi a été préservé par Didier Deschamps lors de la victoire des Bleus contre la Suède (4-2). Le milieu du Stade Rennais est entré à la 78e minute et les Bretons ont serré les dents quand leur joueur a été sévèrement taclé quelques minutes après son entrée. Mais le solide rennais s'est relevé et a pu finir la rencontre, sûrement au grand plaisir de Julien Stéphan. Les trois joueurs devraient donc être disponibles pour la venue des Girondins de Bordeaux, vendredi (19h) au Roazhon Park.

Le doute subsiste pour Jérémy Doku

Mais la véritable inquiétude concerne Jérémy Doku. Alors que les supporters du Stade Rennais s'attendaient à voir leur nouvelle pépite en action avec la Belgique, il n'en a rien été. Contre la Suisse (2-1) en amical, puis contre l'Angleterre (2-0) en Ligue des Nations, le jeune Rouge et Noir ne figurait même pas sur la feuille de match. La situation médicale du Rennais n'est pas vraiment connue. La RTBF le classait seulement au rayon des indisponibles lors des deux précédents matches. " Jérémy Doku, Leander Dendoncker et Dedryck Boyata figurent aussi au rayon des absents", commentait laconiquement le quotidien belge. Son statut a désormais évolué à "incertain", alors que la Belgique joue un match décisif contre le Danemark, ce mercredi soir. Il ne manque qu'un point aux Belges pour rejoindre la France dans le carré final, mais les supporters du Stade Rennais auront d'abord un oeil sur la feuille de match... Pas à 100% la semaine dernière, Jérémy Doku a pu être préservé pour ce match crucial.













Par Matthieu