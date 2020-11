Mercato PSG : Un énorme transfert à 100 M€ très bien engagé !

Publié le 19 novembre 2020 à 12:05

Après un mercato PSG estival décevant et compliqué, notamment en raison de la crise liée au Covid-19, le Paris SG a engagé les grandes manoeuvres pour la fenêtre des transferts estivale, en 2021. Dans tous les secteurs, les dirigeants parisiens cherchent à renforcer significativement l'équipe afin de pouvoir remporter la Ligue des champions le plus tôt possible.

Mercato PSG : Paris engage les grandes manœuvres

Le PSG veut gagner la Ligue des champions au plus tard à l'issue de la saison 2021-2022. Les dirigeants parisiens ont bien compris que la campagne européenne actuelle avait du plomb dans l'aile. En raison des deux premières défaites du club contre Manchester United (1-2) et le RB Leipzig (1-2), mais surtout à cause d'un mercato PSG manqué durant l'été. Manqué d'abord à cause des réticences des clubs à effectuer de grosses opérations sur le marché des transferts, en raison de la crise financière liée à l'épidémie de Covid-19. Mais également par les choix critiqués de Leonardo.

Les demandes de l'entraîneur Thomas Tucheln'ont pas toutes été comblées par le directeur sportif, loin de là. L'entraîneur allemand espérait du renfort en défense, notamment à gauche pour pallier la blessure de Juan Bernat. Il n'a pas non plus été convaincu par le recrutement de Danilo Pereira, à qui il préfère Marquinhos au milieu de terrain, en sentinelle, créant des remous en interne et dans le vestiaire. L'Allemand comptait également sur un avant-centre de plus. La bonne forme de Moise Kean, arrivé cet été, a tempéré un peu la colère et les inquiétudes de l'ancien coach du Borussia Dortmund quant au mercato PSG.

Leonardo sur la sellette, révolution à tous les niveaux ?

Ce mercato PSG et le début de saison qui en a découlé ont amené l'état-major parisien à se poser des questions. Doha a bien entendu les inquiétudes des joueurs quant au niveau de l'équipe, qu'ils trouvent plus faible que l'année dernière. Avec la Ligue des champions pour objectif ultime, Neymar, Mbappé et consorts ont exprimé leur souhait de voir l'effectif renforcé rapidement. Avec deux saisons qui se sont enchaînés en l'espace de quelques jours, entre la finale perdue contre le Bayern Munich (0-1) et la reprise de la Ligue 1, les joueurs savent qu'il sera compliqué d'aller chercher la C1 au printemps. Mais ils veulent être assurés que le PSG fera tout pour aller la chercher la saison suivante, Kylian Mbappé en a même fait un argument pour accepter une prolongation de contrat.

Ainsi, l'état-major qatarien se pose des questions sur Leonardo. Le directeur sportif pourrait se voir affublé d'un adjoint, voire totalement remplacé. Plusieurs cibles ont été supervisés, notamment les Italiens Giovanni Sartori, de l'Atalanta Bergame, et Fabio Paratici de la Juventus. L'idée serait d'étendre le champ d'action du mercato PSG pour ne rater aucun coup et avoir plus de poids. Mais, quoi qu'il en soit, le Paris SG ne perd pas de temps sur le mercato et 2021. L'arrivée de David Alaba, qui ne prolongera pas au Bayern Munich, est déjà dans les tuyaux. Le PSG devrait dépenser environ 20 millions d'euros de prime à la signature pour l'Autrichien, selon le média allemand Kicker. Le club travaille évidemment aux prolongations de Neymar, Mbappé et Di Maria afin de ne surtout pas s'affaiblir ou voir partir des joueurs libres.

N'Golo Kanté, un objectif n°1 à 100 millions d'euros

Mais c'est au milieu de terrain que les dirigeants parisiens veulent frapper un grand coup pour le prochain mercato PSG. Le prodige du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, est pisté, mais le joueur est plus proche du Real Madrid ou de Manchester United, qui en on fait leur priorité. C'est un autre international français que convoite le PSG, en la personne de N'Golo Kanté. À 29 ans, c'est la cible parfaite pour l'ancien Parisien Eric Rabesandratana. "Si j'étais dirigeant au PSG, je casserais ma tirelire pour signer N'Golo Kanté, a-t-il déclaré à France Bleu. Il est énorme. Kanté est le joueur qui permettrait au PSG de remporter la Ligue des champions. Nous n'avons besoin ni de Messi, ni de personne d'autre."

Ce n'est pas la première fois que le nom de l'ancien Caennais est lié au PSG. Déjà, en 2018, N'Golo Kanté évoquait des contacts avec les dirigeants parisiens. "Je n'ai pas eu spécialement l'envie d'aller voir ailleurs. Il y a eu des intérêts d'autres clubs. Après avoir discuté avec Chelsea, les choses ont été claires. Je me sens bien à Chelsea, le club compte sur moi. Il y a eu quelques contacts avec le PSG. Mais j'ai estimé que c'était mieux pour moi de rester à Chelsea", avait alors expliqué l'international français. Mais Paris continue ses approches, selon le média espagnol Don Balon, au point de vouloir formuler une offre à hauteur de 100 millions d'euros au prochain mercato PSG de 2021.

Le Real Madrid ne serait plus sur le coup

Toujours selon Don Balon, le Real Madrid, comme dans le dossier David Alaba, laisserait les mains libres au PSG pour N'Golo Kanté. Le joueur plait énormément à Zinédine Zidane, mais Florentino Pérez préfère deux autres milieux français : Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Le premier pourrait découvrir l'Espagne bientôt et le second l'Angleterre. La voie serait donc toute pavée pour le mercato PSG. Les dirigeants de Chelsea ne voulaient pas entendre parler d'une offre inférieure à 80 millions d'euros pour leur joueur de 29 ans, dont le contrat court jusqu'en juin 2023. S'il sera difficile de convaincre l'entraîneur Frank Lampard, qui a récemment déclaré sur Kanté que "ses attributs sont incroyables, il peut jouer à de nombreuses positions au milieu de terrain, il a l'énergie et la capacité pour récupérer le ballon, mais aussi des capacités avec le ballon, parfois sous-estimées", la direction londonienne, qui a récemment beaucoup dépensé, pourrait se laisser tenter par un gros chèque. Le PSG compte bien mettre le paquet sur le mercato pour parvenir très vite à son objectif Ligue des champions.













Par Matthieu