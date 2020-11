PSG Mercato : Mensonge de Leonardo, un grand coach était ciblé

Publié le 20 novembre 2020 à 16:30

Les tensions semblent s'être atténuées entre Leonardo, le directeur sportif du PSG, et Thomas Tuchel, son entraîneur. Après des échanges dans les médias montrant une certaine défiance entre les deux hommes, le Brésilien a tenu à mettre les choses au clair sur ses relations avec l'Allemand, mais il a omis un petit détail d'importance.

PSG : Entre Tuchel et Leonardo, la hache de guerre enterrée ?

Le premier tiers de la saison a été tendu entre Leonardo et Thomas Tuchel. Les reproches publics de l'entraîneur allemand à son directeur technique ont jeté un froid en interne au PSG. Le coach parisien reprochait au Brésilien sa passivité lors du mercato hivernal, alors qu'il souhaitait un remplaçant à Juan Bernat, blessé gravement au genou, et des renforts au milieu de terrain et en attaque. Même les joueurs du PSG se sont plaints de cet affaiblissement de l'effectif. Doha a dû intervenir, renouvelant sa confiance à Tuchel et se posant des questions sur Leonardo. Le directeur sportif travaille maintenant d'arrache-pied pour les futurs mercato du Paris SG, et a lissé les angles avec l'ancien coach du Borussia Dortmund au cours d'un exercice de communication orchestré par le club.

Le petit mensonge de Leonardo au sujet d'un futur entraîneur

Au cours de ce jeu de questions-réponsés ayant eu lieu il y a quelques jours, Leonardo a assuré Thomas Tuchel de sa confiance. "Dire qu’on le soutient, c’est une chose. La vérité, c’est qu’on a jamais pensé changer Tuchel. On n’a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent. Car le rôle de Tuchel est envié mais, honnêtement, le club n’a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tuchel", avait assuré le Brésilien. Mais ce fut un petit mensonge que de dire que le PSG n'a "jamais appelé" personne. Car Leonardo anticipe aussi l'après-Tuchel, en fin de contrat à l'issue de la saison. Le très sérieux Times révèle, en effet, au lendemain de la prolongation de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City, que le PSG a bien pris contact avec l'Espagnol dans l'espoir de le convaincre de rejoindre la France la saison prochaine. Une information confirmée par le journaliste espagnol Guillem Balague : "Il y avait des offres de la Juventus, du PSG et d'autres, mais Guardiola est heureux" à Manchester City.













Par Matthieu