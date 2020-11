Ex-OM : Adil Rami relance encore une vieille polémique

Publié le 20 novembre 2020 à 17:30

Adil Rami a toujours le bon mot et n'a pas sa langue dans sa poche. Aujourd'hui au Boavista, l'ancien défenseur de l'OM a réveillé une vieille polémique il y a quelques jours au sujet de l'équipe de France. Il en a rajouté une couche ce vendredi, toujours avec un ton qui le caractérise.

L'ancien de l'OM veut revoir Benzema en Bleu

Une chose est sûre, Adil Rami n'aime pas voir Karim Benzema loin de l'équipe de France. Il l'a fait remarquer il y a quelques jours dans un entretien accordé au Parisien. "Ce serait formidable de revoir Karim Benzema en Bleu, a lâché l'ancien défenseur de l'OM. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C’est trop bête cette histoire. S’il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, eh bien fais-le Karim. Pense aux Bleus !" Mais ni Karim Benzema, ni Didier Deschamps et encore moins Noël Le Graët ne semble vouloir faire un pas en avant. L'attaquant du Real Madrid, qui aura bientôt 33 ans, n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis cinq ans. Entre l'affaire Valbuena et les moqueries sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances que le rêve d'Adil Rami se réalise pour l'Euro 2021

Adil Rami en rajoute une couche

Pas question pour Adil Rami de dénigrer Olivier Giroud avec qui il a gagné la Coupe du monde 2018. "C’est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n’est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud, car c’est un buteur", avait précisé l'ex de l'OM. Le défenseur du Boavista en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux récemment, précisant sa pensée. "Karim Benzema est, pour moi, le meilleur numéro 9 du monde et j'aimerais le voir en équipe de France. La planète du foot aimerait le voir en équipe de France. Deschamps, c'est le meilleur sélectionneur du monde. La France, c'est la meilleure équipe du monde. Je les veux tous ensemble" a ajouté Rami après avoir expliqué que Benzema, "physiquement, il était fort. Là, je peux vous dire qu'il est extraordinaire". Enfin, Adil Rami a fait taire quelques critiques après sa sortie dans Le Parisien : "C'est mon opinion, ne faites pas comme si j'étais le daron du football français !"













Par Matthieu