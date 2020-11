Barça Mercato : Que se passe-t-il entre Messi et Man City ?

Publié le 23 novembre 2020 à 13:00

En pole position pour recevoir Lionel Messi, annoncé sur le départ du FC Barcelone en fin de saison, Manchester City aurait revu son intérêt pour le génie argentin. Mais l’affaire est loin d’avoir dit son dernier mot.

FC Barcelone : Lionel Messi, Manchester City en rétropédalage

Décidé à quitter le FC barcelone durant le mercato estival, Lionel Messi était annoncé à Manchester City, où il aurait retrouvé son mentor Pep Guardiola. Mais face à la fermeté du club catalan, l’international argentin a jeté du lest pour arriver au bout de son contrat (juin 2021). À la fin de la saison, le natif de Rosario pourrait donc partir libre. Sauf que, selon Sky Sports, Manchester City ne serait plus chaud pour le recevoir. Le média anglais explique que les recruteurs citizens seraient désormais refroidis par l’âge de Lionel Messi qui aura 34 ans en juin prochain. Seconde raison du recul des Skyblues, c’est que, malgré son statut de joueur libre, une signature du sextuple Ballon d’Or ne manquerait pas de coûter très cher en prime à la signature et en salaire. Or, la situation sanitaire a provoqué une crise économique à laquelle même Manchester City n’échappe pas totalement, malgré sa réputation de club aux moyens financiers quasi illimités.

Un dossier loin d’être clos

Malgré ces arguments de poids, les avis semblent partagés à Manchester City. Certains Citizens sont déterminés à signer Lionel Messi en cas d’opportunité, même s’il doit réclamer gros et que la crise économique est très gênante. Pour les partisans de cette option, le capitaine barcelonais reste un joueur de génie malgré son âge avancé. De plus, l’arrivée de La Pulga aurait de gros effets positifs pour le marketing des Citizens, avec une explosion des ventes de maillots estampillés Lionel Messi, la multiplication des sponsors, un accroissement de la visibilité du club… Enfin, le charismatique entraîneur mancunien Pep Guardiola ne serait pas mécontent de signer le joueur grâce à qui il avait inscrit son nom en lettres d’or sur le banc du FC Barcelone.













Par JOËL