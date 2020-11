FC Barcelone Mercato : Messi absent, Koeman doit se justifier

Publié le 23 novembre 2020 à 15:15

Alors que le départ de Lionel Messi du FC Barcelone se profile à l’horizon, l’absence de ce dernier sur la liste de Ronald Koeman contre le Dynamo Kiev laisse la porte ouverte à toutes les spéculations. Pour éteindre la rumeur, le coach du Barça s'est précipité pour justifier l’absence de l’Argentin.

Messi absent contre le Dynamo, Koeman donne la raison

Lionel Messi ne jouera pas contre le Dynamo Kiev, lors de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Il n’a pas été retenu par Ronald Koeman pour ce match prévu au stade Olimpiski en Ukraine, mardi (20h). Le sextuple Ballon d’Or est en fin de contrat en juin 2021, mais son départ, probablement à Manchester City, est annoncé pour janvier, vu les difficultés de l’équipe de Pep Guardiola en Premier League. Conscient des spéculations sur l’avenir du capitaine, l’entraineur du club catalan a immédiatement donné la raison de l’absence de ce dernier. « On a choisi de ne pas prendre Lionel Messi et Frenkie de de Jong avec nous à Kiev parce que nous avons des blessés et notre situation en Ligue des Champions est confortable avec neuf points », a-t-il justifié en conférence de presse. « Ils ont joué tous les matchs, et pas seulement avec le Barça, mais aussi avec leur sélection. C’est le moment pour eux de se reposer », a ajouté le technicien néerlandais.

La Pulga et le FC Barcelone dans le dur

Lionel Messi (33 ans) et le FC Barcelone se sont inclinés face à l’Atlético de Madrid (1-0), samedi en Liga. Cela pour la 3e fois de la saison. Après 8 journées de championnat, les Blaugrana sont 12es avec 11 points. En 11 matchs disputés ce début de saison, la Pulga a marqué 6 buts pour 4 passes décisives, championnat et Ligue des champions confondus.













Par ALEXIS