OL Mercato : Prolongation de Garcia, Aulas crée la surprise

Publié le 23 novembre 2020 à 20:00

Rudi Garcia sera-t-il prolongé ou non sur le banc de l’ OL ? Jean-Michel Aulas, président l’Olympique Lyonnais, a donné une réponse qui ne manquera pas de surprendre.

OL : Rudi Garcia de plus en plus convaincant dur le banc

Auteur d’un début de saison poussif, Rudi Garcia avait souvent été critiqué par les supporters qui demandaient même sa démission. Mais ces derniers mois, le technicien français de 56 ans s’est réveillé sur le banc de l’ OL. Avec la victoire à Angers (0-1), dimanche lors de la 11e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est hissé à la 3e place du podium. Le bilan des Rhodaniens, c’est aussi 13 points pris sur 15 possibles depuis ces derniers mois. Autant de bons résultats qui ont fait oublier l’éventuelle licenciement de Rudi Garcia. Mieux, il est désormais question de prolonger l’ancien coach marseillais. Ce dernier a même évoqué le sujet après la victoire de l’ OL à Angers. « On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait », a-t-il déclaré au micro de Canal+. Mais que pense Jean-Michel Aulas d'une prolongation de l'ex-tacticien de l'AS Rome ?

Une fuite en avant de Jean-Michel Aulas ?

Interrogé par Téléfoot sur une prolongation de Rudi Garcia, le président de l’ OL a d’abord rappelé qu’il avait déjà répondu à cette question, « mais il n’y a pas de sujet tabou ». Alors qu’on le sait très impliqué dans la gestion de son club, Jean-Michel Aulas soutient que seul Juninho va décider de prolonger ou non l'entraîneur. « C’est Juninho qui prendra la décision. Juni prendra la décision en son âme et conscience, et on a prévu d’en discuter une première fois fin décembre », a expliqué le tout-puissant dirigeant rhodanien. Mais pour l’instant, Jean-Michel Aulas souhaite que l’ OL soit bien classé à la fin de la phase aller du championnat, puis en fin de saison…













Par JOËL