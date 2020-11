FC Nantes Mercato : Le remplaçant d'Emond trouvé un Ligue 1

Publié le 23 novembre 2020 à 19:00

Le FC Nantes stagne tristement en Ligue 1, sous l'égide de Christian Gourcuff. Les Canaris sont 14es du championnat de France et semblent incapables d'enchaîner deux résultats positifs de suite. Dimanche, ils ont concédé le nul à domicile face au FC Metz (1-1) et l'attaque nantaise, parmi les pires de Ligue 1 avec 12 buts au total est pointée du doigt. Du changement devrait d'ailleurs avoir lieu au mercato hivernal.

FC Nantes : Renaud Emond vers la sortie dès cet hiver

Au FC Nantes, l'attaque est un sujet qui fâche. Après un décevant match nul (1-1) à la Beaujoire contre le FC Metz, Christian Gourcuff est apparu agacé en conférence de presse quand un journaliste lui a demandé pourquoi, avec quatre attaquants sur le banc, il n'a fait entrer Jean-Kévin Augustin que dans les dernières secondes. "Quatre attaquants sur le banc ? Combien il y avait d’attaquants sur le terrain ?, a lancé l'entraîneur du FC Nantes, au journaliste concerné par la question. Kader Bamba, ce n’est pas un attaquant ? Marcus Coco non plus ? C’est assez marrant de coller des étiquettes « milieu », « attaquant »... C’est un choix qui m’appartient et il n'y a pas de problème.

Pas de problème ? Pourtant l'attaque nantaise, avec 12 unités au compteur, est l'une des moins efficaces de Ligue 1. Et certains profilent ne fonctionnent définitivement pas avec Christian Gourcuff. C'est notamment le cas du Belge Renaud Emond, arrivé en janvier dernier contre 4 millions d'euros, en provenance du Standard de Liège. L'attaquant n'a marqué que deux buts depuis son arrivée au FC Nantes et son temps de jeu fond comme neige au soleil. L'insider Emmanuel Merceron révèle d'ailleurs qu'Emond a un bon sortie. "Il est à vendre dès cet hiver", a tweeté le suiveur du club Jaune et Vert.

Un attaquant de Ligue 1 dans le viseur des Canaris

Pour pallier un éventuel départ du Belge et, surtout, pour renforcer une attaque qui n'y arrive pas, le FC Nantes se penche sur le profil d'un expérimenté joueur de Ligue 1. Et c'est chez un rival, aux Girondins de Bordeaux, que Waldemar Kita veut faire son marché. Selon le site jeunefooteux, Nicolas de Préville intéresse fortement les Canaris. L'attaquant de 29 ans ne semble pas avoir l'intention de prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain. Et lui aussi à des envies d'ailleurs. Un transfert sec pourrait être amorti par la vente de Renaud Emond. Mais le FC Nantes va devoir faire face à un sérieux concurrent avec l'ASSE. Les Stéphanois, 16es et sur sept défaites consécutives, n'y arrivent plus et ont à tout prix besoin de renforts. Et il se dit que l'OM pourrait également entrer dans la danse, si les pistes Olivier Giroud et Boulaye Dia venaient à tomber à l'eau.













Par Matthieu