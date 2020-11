Barça : Crise Messi-Griezmann, les indiscrétions de Van Basten

Publié le 25 novembre 2020 à 11:45

Y a-t-il des tensions entre Lionel Messi et Antoine Griezmann au Barça ? Les deux joueurs ont beau déclarer qu’ils s’entendent très bien, Marco Van Basten n’y croit pas. Pour l’ancienne gloire du football néerlandais, il n’y a qu’à regarder le niveau de jeu affiché par les deux stars du FC Barcelone.

Barça : pas de tensions entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ?

Après les récentes attaques du clan Griezmann contre Lionel Messi, ce dernier a déclaré à son retour de la trêve internationale qu’il était désormais fatigué d’être considéré comme la source de tous les problèmes du Barça. Dans une interview accordée à la presse espagnole lundi dernier, Antoine Griezmann a nié en bloc les accusations de son ancien conseiller Éric Olhats et de son oncle Emmanuel Lopes contre l’international argentin. Pour les deux joueurs de la formation catalane, il n’y a pas tensions Messi-Griezmann. Mais Marco Van Basten semble penser que ces deux joueurs du Barça font du cinéma.

Marco Van Basten dézingue les deux stars du FC Barcelone

Pour Marco Van Basten, ce n’est pas possible de nier des tensions entre le sextuple Ballon d'Or et l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid quelles que soient leurs déclarations publiques. La légende du Milan AC estime que « Messi joue mal, Griezmann et lui jouent comme des pâtissiers ». Selon les confidences du triple Ballon d’Or à Ziggo Sport, « Messi n'est pas content de sa situation à Barcelone. Et il y a le problème avec Griezmann ». Enfin, pour le vainqueur de l’Euro 1988, c’est « une addition de tous ces facteurs » qui fait qu’ « on ne voit pas le Messi qu'on connaît » au Barça depuis le début de la saison. Pour rappel, le capitaine du Barça a marqué 6 buts en 11 matchs et Antoine Griezmann 3 buts en 11 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison.













Par JOËL