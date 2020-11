OL Mercato : Aulas veut doubler l'OM et fonce sur un buteur

Publié le 26 novembre 2020 à 18:10

L'OM est à la recherche urgente d'un buteur face à ses graves problèmes offensifs, notamment le mutisme complet de Dario Benedetto. Mais Marseille n'attire plus et l'OL de Jean-Michel Aulas pourrait venir souffler au nez et à la barbe des Phocéens leur piste prioritaire pour le mercato hivernal.

OM et OL à la recherche d'un buteur

Le secteur offensif de l'OM fait peine à voir cette saison, avec seulement douze petits buts marqués en dix matches de Ligue 1 et, surtout, aucun en quatre rencontres de Ligue des champions. L'attaquant argentin Dario Benedetto est muet depuis de très longues semaines, Valère Germain ne fait pas l'unanimité et Luis Henrique, 18 ans, recruté cet été pour 8 millions d'euros, est encore loin d'avoir le niveau requis. Le cas Kostas Mitroglou, de son côté, ne mérite pas d'être mentionné tant le coach portugais de l'OM ne compte pas sur lui. Ainsi, André Villas-Boas et Pablo Longoria se sont mis en quête d'un attaquant pour le mercato hivernal, avec Nicolas de Préville (29 ans) dans le viseur, Olivier Giroud (34 ans) en rêve et Boulaye Dia (24 ans) en cible prioritaire. Le Stade de Reims est prêt à lâcher le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (8 réalisations), mais pas à n'importe quel prix.

Aulas pourrait jouer un mauvais coup à l'OM

En effet, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, pense à céder son joueur. Surtout, il croit ne pas pouvoir le retenir face à la demande de clubs autrement plus huppés que Reims, actuel 17e de Ligue 1. Les dirigeants champenois ont fixé un prix : entre 12 et 15 millions d'euros. Une somme inatteignable pour l'OM, sauf s'il dégraisse. Face à cette opportunité, l'OL s'est également réveillé. Les Lyonnais cherchent aussi à se renforcer offensivement, notamment en prévision des départs de Memphis Depay et Moussa Dembélé. Des départs qui pourraient débloquer les comptes de l'OL et laisser Jean-Michel Aulas et Juninho être tentés par Boulaye Dia. Le Phocéen affirme que le buteur international sénégalais a déjà un plan de carrière tout tracé. Et s'il ne passe pas par l'OM, il pourrait passer par l'OL, autrement plus attirant que Marseille en ce moment. Mais attention pour les clubs français, Brighton est aussi sur le coup...













Par Matthieu