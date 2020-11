Stade de Reims : Un joueur révèle son admiration pour Depay

Publié le 28 novembre 2020 à 16:25

En marge de la rencontre qui va opposer l'Olympique Lyonnais (OL) au Stade de Reims dimanche, au Groupama Stadium, un attaquant rémois a dévoilé son admiration pour le capitaine adverse, Memphis Depay.

Memphis Depay encensé par un joueur du Stade de Reims

"C'est l'un des plus grands joueurs des Pays-Bas et aussi de la Ligue 1. Il est complet, très technique mais aussi très fort physiquement. J'ai beaucoup de respect pour lui" (AFP). Tels ont été les mots de Kaj Sierhuis, l'attaquant néerlandais du Stade de Reims, à l'égard de son compatriote, Memphis Depay, auteur de 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Les deux joueurs s'affronteront demain à l'occasion de la rencontre Olympique Lyonnais - Stade de Reims. Ce match compte pour la 12e journée de Ligue 1. La présence de Memphis Depay (59 sélections, 21 buts) au coup d'envoi est quasiment actée. Sierhuis devrait être en balance avec El Bilal Touré pour démarrer la rencontre aux côtés de Boulaye Dia.

Kaj Sierhuis croit à l'exploit face à l'OL

Multiple buteur avec la sélection espoir néerlandaise, Kaj Sierhuis ne parvient pas à débloquer son compteur avec le club champenois. Il compte donc sur le déplacement à Lyon, demain (13 h) pour changer la donne. Un match très compliqué à négocier, mais les Rémois n'arriveront pas dans la capitale des Gaules sans espoir. "C'est une affiche que tu veux jouer si tu es footballeur. C'est une grosse équipe mais on a déjà pris des points contre Monaco et Rennes donc tout est possible" a déclaré le natif d'Athènes.













Par Clément