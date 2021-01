OL : Lucas Paqueta met le paquet depuis son arrivée

Publié le 07 janvier 2021 à 16:30

Impressionnant depuis son arrivée en toute fin de mercato, Lucas Paqueta met tout le monde d'accord cette saison. Dépositaire du jeu lyonnais, l'OL n'a plus perdu depuis qu'il est au club et sa présence est appréciée par nombre de ses coéquipiers et supporters.

Paqueta est prépondérant à la réussite de l'OL

Qu'il est loin le Lucas Paqueta inconstant et miné par les blessures du côté de l'AC Milan. Arrivé dans la dernière ligne droite du mercato lyonnais, l'ancien milieu de Flamengo a révolutionné le jeu de l'OL. Douze matchs de Ligue 1 se sont écoulés depuis sa signature, aucun n'a été perdu et seulement deux se sont soldés par un match nul. Au-delà de cette invinciblité acquise grâce au joueur auriverde, ce dernier apporte ce brin de folie et de justesse technique qui manquait cruellement à l'OL la saison dernière. Lien parfait entre la défense et l'attaque, l'international brésilien aux 12 sélections a encore été étincelant hier. Auteur d'une passe décisive pour Memphis Depay, Paqueta a été le lyonnais ayant fait le plus de passes et ayant touché le plus la gonfle. Ces statistiques montrent la place centrale qu'occupe celui qui était perçu comme le nouveau Kaka dans le jeu lyonnais, étant notamment à l'origine des trois buts des Gones.

Mendes et Garcia sont fans de lui

Des performances extraordinaires qui en manquent pas de faire réagir son coach Rudi Garcia qui est fan de la justesse technique de son poulain :" Tant qu'il est frais physiquement, il a une lucidité incroyable. Il fait les bons choix, il joue à une touche ou il garde les ballons, il fait jouer les autres. Il a été époustouflant." L'ancien coach de la Roma le titularisant aux côtés de Aouar et Mendes, le milieu de 23 ans a noué une relation amicale avec son compatriote de l'entrejeu Thiago Mendes, qui est heureux pour la bonne passe que traverse son camarade : "Il est vraiment excellent et il joue aujourd'hui son meilleur football. J'espère qu'il va continuer à nous aider comme ça. Tous les deux on se complète bien au milieu." Comme Thiago Mendes, c'est toute l'institution Olympique Lyonnais qui doit rêver d'une saison complète à ce niveau de Lucas Paqueta, qui aura l'occasion de prouver sa grande forme ce samedi au Roazhon Park de Rennes.













Par Chemssdine