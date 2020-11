OL : Juninho ne lâche pas Rudi Garcia d'une semelle

Publié le 30 novembre 2020 à 11:55

L'OL a conforté sa troisième place sur le podium de la Ligue 1, à la suite de son éclatante victoire sur le Stade de Reims (3-0), mais Juninho en veut plus. Ainsi, il a maintenu la pression sur Rudi Garcia et ses joueurs.

OL : Juninho, « je pense qu'on peut encore mieux faire »

Monté sur le podium à l’issue de la 11e journée de Ligue 1, l'OL s’est maintenu à la troisième place au terme de la 12e journée, en étrillant le Stade de Reims au Groupama Stadium (3-0). L’équipe de Rudi Garcia a désormais 23 points, soit le même nombre que le LOSC (2e). Mieux, elle n’a plus que deux petits points de moins que le leader, PSG. Il faut cependant noter que l’Olympique Lyonnais est sous la pression de l’AS Monaco et du Montpellier HSC qui ont aussi 23 points chacun. Sans oublier l’OM et ses 21 points, mais avec deux matchs en moins. Vu les rangs très serrés entre les concurrents pour l'Europe, Juninho contient sa satisfaction après le succès de l'OL sur les Rémois et demande encore plus aux Gones. « On a parfois eu du déchet technique, donc je pense qu'on peut encore mieux faire », a-t-il déclaré sur les médias du club rhodanien. « On a un effectif pour être régulier et pour enchaîner. Il faut continuer à faire de bonnes prestations et à gagner des matchs », a insisté le dirigeant brésilien.

Juninho a aimé l'état d'esprit des Lyonnais

Bien avant de maintenir la pression sur l'équipe de Rudi Garcia, Juninho avait évidemment félicité cette dernière.« L’équipe a mis beaucoup de mouvements. Elle a aussi essayé de récupérer très vite le ballon. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. L’état d’esprit était bon. C'était un des meilleurs matchs de l’équipe depuis le début de saison », a apprécié Juninho. Le dimanche 6 décembre (21h), l'OL se déplace sur le terrain du FC Metz (12e), lors de la 13e journée du championnat.













Par ALEXIS