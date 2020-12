ASSE Mercato : Clichy ne regrette pas l’AS Saint-Étienne

Publié le 02 décembre 2020 à 22:00

Libre de tout engagement, Gaël Clichy avait fait un clin d’oeil à l’ ASSE en quête d’un défenseur. Mais le club ligérien n’a pas donné une suite favorable à l’appel du pied de l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City. S’étant engagé avec le Servette FC, il ne regrette pas du tout son retour raté en France.

ASSE : Gaël Clichy est heureux au Servette

Un temps envisagé à l’ASSE, Gaël Clichy avait l’opportunité de venir jouer en Ligue 1 pour la première fois, 17 ans après son départ de l’AS Cannes, club avec lequel il a évolué en National en 2002-2003. L’AS Saint-Étienne a perdu trois défenseurs centraux cet été : Loïc Perrin (retraité), William Saliba (a rejoint Arsenal) et Wesley Fofana (transféré à Leicester City). Et ce n’est pas tout ! Le jeune Yvann Maçon s’est blessé au genou et ne rejouera pas avant 2021. Le profil de l’ancien Tricolore était idéal pour renforcer l’équipe de Claude Puel, en difficulté dans cette première partie de la saison. L’arrière gauche avait même lâché un indice sur son intérêt réciproque : « « L’ASSE ? Ce n’est pas loin de là où je suis… » Finalement, les Verts ne se sont pas montrés convaincants et Gaël Clichy a filé en Suisse.

Dans un premier temps, il a été accueilli par le Servette FC pour entretenir sa forme. « Je remercie le Servette FC pour son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif, tout en étant proche de ma famille à Genève », avait-il fait savoir. Quelques semaines plus tard, l’hospitalité de la formation suisse a été convertie en intérêt réel. Le Français de 35 ans a officiellement signé ce mercredi. Il s’est engagé avec le Servette FC jusqu’en juin 2022. Et dans ses premières impressions, il ne regrette pas d’être passé à côté de l’ASSE. « C'est un grand plaisir de signer au Servette FC », a-t-il déclaré. « C'est un challenge excitant et j'espère pouvoir apporter mon expérience et donner le maximum pour faire progresser l'équipe. J'ai hâte de pouvoir porter les couleurs grenat », a confié Gaël Clichy.

La riche expérience de Gaël Clichy

Le joueur formé à Cannes aurait pu apporter sa grande expérience à l' ASSE. Il a joué 325 matchs en Premier League entre 2003 et 2017 avec les Gunners et les Citizens. Il disputé 73 matchs de Ligue des champions et 18 en Ligue Europa. En trois saisons (2017-2020) passées en Turquie, précisément à Istanbul Basaksehir, il a cumulé 87 matchs de Süper Lig. Toutes compétitions confondues, il totalise 580 matchs officiels. Une riche expérience couronnée par trois titres de champion d'Angleterre (2004, 2012 et 2014), un titre de champion de Turquie en 2020 et 4 trophées (2 coupes de la Ligue et 2 Communty Shield).













Par ALEXIS