ASSE Mercato : Puel se félicite pour un joli coup de l’été

Publié le 03 décembre 2020 à 16:20

Manager général de l'ASSE, Claude Puel était impliqué dans le mercato estival dernier. L’un des quelques joueurs recrutés lui donne entièrement satisfaction ce début de saison. Dès lors, le coach de Sainté se félicite pour son joli coup de l’été.

ASSE : Puel s'enflamme pour Yvan Neyou

Parmi les recrues estivales de l'ASSE, Yvan Neyou transcende déjà. En 4 mois de compétitions, il a mis tout le staff technique des Verts à ses pieds. Mieux, il a convaincu la Direction stéphanoise sur son talent et ses qualités techniques. Pour preuve, l’AS Saint-Étienne n’a pas attendu la fin de la saison pour se pencher sur l’option d’achat qui accompagne son prêt. Son transfert définitif a été acté le 18 novembre dernier. Le Camerounais de 24 ans a été engagé jusqu’en juin 2024. Claude Puel se réjouit pour la bonne pioche. « Quand je le lance en seconde période contre le PSG [en finale de la coupe de France, le 24 juillet], on est à dix, il a très peu d'entraînements avec nous, mais j'ai vu ce qu'il a fait dans les jeux. Franchement, je me doutais qu'il allait douter qu'il allait donner un petit coup de fouet, mais peut-être pas qu'il allait prendre une telle dimension, qu'il allait afficher autant de caractère », a confié l’entraineur de l'ASSE à So Foot, parlant Yvan Neyou.

Épaté par les prouesses techniques et le caractère de ce dernier, dès ses premières minutes sous le maillot de l'ASSE, Claude Puel est convaincu qu’il tient une perle rare dans son effectif. « Il rentre, et il va s'allumer direct avec Neymar, petit-pont, et derrière il enchaîne, part aux avant-postes, récupère des ballons. En fait, son caractère a permis de mettre en évidence ses qualités techniques, sa vitesse, sa capacité de récupérer, de jouer sous la pression, de casser des lignes, de changer de rythme », s’est enflammé le technicien de 59 ans, avant de lâcher : « Yvan Neyou, c'est une matière première vraiment superbe ».

Neyou, la révélation stéphanoise

Yvan Neyou a fait ses débuts au CS Sedan (2016), puis au Stade lavallois (2016-2018) avant de s’exiler au Portugal. Il évoluait avec la réserve du Sporting Club Braga avant d’être déniché par Claude Puel. Depuis son arrivée à l'ASSE, il a disputé 11 matchs de Ligue 1 (10 titularisations), pour une passe décisive. À partir de son entrée réussie contre le PSG, il est devenu la révélation stéphanoise cette saison.













Par ALEXIS