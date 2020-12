ASSE Mercato : Un prodige très courtisé affiche son objectif

Publié le 04 décembre 2020 à 11:00

Annoncé dans le viseur de clubs de Premier League, Aïmen Moueffek, jeune joueur de l'ASSE, s’est confié sur son objectif immédiat dans But Saint-Étienne.

ASSE : Moueffek veut progresser à l'AS Saint-Étienne

Lancé en Ligue 1 à l'ASSE cette saison, Aïmen Moueffek engrange du temps de jeu. Il en est même surpris, vu la célérité avec laquelle tout est parti. Informé pendant le confinement par le coach de la réserve qu’il allait faire ses débuts avec l’équipe professionnelle cette saison, il avoue qu’il « était content, car il ne savait pas trop si le coach Claude Puel allait l’appeler pour la préparation, vu la crise de covid-19. « C’était beau », a exprimé le défenseur. Après la préparation estivale, Aïmen Moueffek a découvert la Ligue 1 contre l’OM au Vélodrome, lors du match en retard de la 1re journée. Il avait remplacé Mathieu Debuchy blessé dès le coup d’envoi du match (9e). L’arrière droit avait ainsi joué 81 minutes et l'ASSE l’avait emporté (2-0). Et depuis, la pépite a joué six matchs de Ligue 1 au total après 12 journées. Grâce à ses prestations remarquables, elle a d’ailleurs attiré le regard de clubs étrangers.

D’après les indiscrétions de Sainté Inside, Aïmen Moueffek est suivi de très près par des formations anglaises. Pas de quoi perturber le jeune joueur qui préfère se concentrer sur sa progression à l'ASSE et engranger le maximum de temps de jeu, avec son club formateur. « Maintenant, c'est sûr que le fait de jouer me donne envie d'enchaîner, de m'imposer. J’y pense au jour le jour. Je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre. L'objectif, c'est de poursuivre ma progression », a déclaré le défenseur de 19 ans. Les courtisans britanniques peuvent donc patienter. Leur cible est en quête d'expérience et de confiance à l’AS Saint-Étienne.

Aïmen Moueffek, un pur produit des Verts

Aïmen Moueffek est un pur produit de l'ASSE où il a débarqué en 2012, à l'âge de 11 ans. Il y a franchi tous les paliers pour décrocher son premier contrat professionnel en juillet 2019. Entre temps, il avait gagné la coupe Gambardella 2019. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, sa valeur sur le marché est estimée à 1,2 millions d’euros.













Par ALEXIS