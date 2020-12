OL : L'étonnante sortie de Garcia sur les objectifs de Lyon

Publié le 04 décembre 2020 à 16:15

L'OL est 3e de la Ligue 1 avant son déplacement à Metz dimanche soir. Rudi Garcia était en conférence de presse, ce vendredi, pour parler de cette rencontre. Parmi les points évoqués, il y a la lutte pour une place sur le podium du championnat.

OL : Rudi Garcia laisse la première place au PSG

L'OL n’a que deux petits points de moins que le PSG, actuel leader de la Ligue 1, avant la 13e journée qui démarre ce vendredi par le choc entre le Nîmes Olympique et l’Olympique de Marseille, aux Costières (21h). Devant les médias, Rudi Garcia a été clair pour le titre de champion de France. « On ne parle pas de titre. Il faut faire preuve d’humilité. L’objectif est d’être dans les trois premiers », a-t-il déclaré, tout en indiquant : « c’est très serré en haut du classement ».

L’objectif immédiat de l'OL est donc de finir à la 2e ou 3e place du podium de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions 2021-2022. Pour cela, « il faut donc continuer à gagner des matchs » et éviter de « redescendre très vite », afin de se mettre « à l’abri d’une contre-performance ». À commencer par le match contre le FC Metz. « On se doit de gagner dimanche même si ce ne sera pas facile », a confié Rudi Garcia, tout en gardant l’humilité sportive. « Il y a une continuité avec Frédéric Antonetti [le coach des Grenats] . Il faut respecter le FC Metz qui est une très bonne équipe », a-t-il prévenu.

Longue série d'invincibilité de Lyon

L'OL est sur une série de 9 matchs sans défaite en championnat, soit précisément 5 victoires et 4 nuls. Ce sont d’ailleurs les 19 points engrangés dernièrement qui lui ont permis de se hisser sur podium. Appréciant la bonne série du moment, Rudi Gacri a demandé à ses joueurs « de gagner, car il y a des confrontations directes ». « Si on le fait, on sera certains de prendre des points à au moins deux équipes », a-t-il expliqué. Notons que Thiago Mendes est suspendu pour le match en Moselle, tout comme Rudi Garcia.













Par ALEXIS