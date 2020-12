ASSE : pour rebondir, Miguel Trauco montre la voie aux Verts

Publié le 04 décembre 2020 à 23:05

L’ ASSE va encore tenter de sortir de sa mauvaise spirale de 7 défaites plus un nul ce dimanche (15h), face au Dijon FCO, au stade Gaston Gérard. Miguel Trauco, lui, ne regarde pas que ce match de la 13e journée de Ligue 1, mais les 5 derniers matchs de l’année 2020.

ASSE : Trauco s'attend à 5 finales avant la fin d'année

L’ASSE a eu un semblant de réveil contre le LOSC (1-1) dimanche dernier. Avant ce match nul, l’équipe de Claude Puel était sur une série très négative de 7 défaites consécutives en Ligue 1. Désormais, l’objectif des Verts est de renouer avec la victoire. Avant d’affronter le Dijon FCO, Miguel Trauco était en conférence de presse ce vendredi. Il voit les 5 prochains matchs de l’AS Saint-Étienne « des finales ». « On doit jouer avec cela en tête. Même si c’est dur, on se doit de regarder le côté positif. Il est important de prendre des points avant la trêve », a-t-il indiqué.

Le défenseur latéral gauche reconnait certes qu’ils sont dans le dur, mais il n’est pas inquiet au regard de leur bonne prestation contre les Lillois. « Je pense que nous avons fait un bon match et notamment une bonne première période. On a su mettre de l’intensité et répondre au défi de l’adversaire. Désormais, on doit continuer sur cette voie-là et réussir à imprimer notre rythme sur un match entier », a fait remarquer le N°13 de l'ASSE.

Miguel Trauco rassure les fans de l' AS Saint-Étienne

Écarté par Claude Puel de son équipe en début de saison, Miguel Trauco a réintégré le groupe professionnel face à l’OGC Nice (1-3), lors de la 7e journée de Ligue 1, le 18 octobre. Il a disputé les trois derniers matchs de l’ ASSE, respectivement face à l’OL (1-2), le Stade Brestois (1-4) et Lille OSC. « Que je joue ou non, je travaille toujours beaucoup. J’analyse mon match face à Lille comme la confirmation des efforts que j’ai toujours faits. Je ne veux pas me contenter d’un bon match. Je dois continuer dans cette voie-là pour les prochains rendez-vous », a déclaré le Péruvien.

Arrivé à l’ASSE en août 2019, en provenance de Flamengo (Brésil), Miguel Trauco n’est plus confronté à un problème d’adaptation selon lui. « Aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi. Je connais davantage le club, l’environnement, la vie à Saint-Étienne », a-t-il rassuré.













Par ALEXIS