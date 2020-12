Vente de l’OM - Mercato : Boudjellal a de la concurrence

Publié le 05 décembre 2020 à 16:33

La vente de l’OM est toujours d’actualité pour Mourad Boudjellal qui pense très sérieusement faire venir Zinedine Zidane au club phocéen. De la concurrence s’est dévoilée sur ce dossier pour l’homme d’affaires français.

Vente de l’OM, des difficultés supplémentaires pour Boudjellal

La vente de l’OM sera toujours d’actualité aussi longtemps que Mourad Boudjellal et son patron Mohamed Ayachi Ajroudi continueront de pousser pour le rachat du club. Même si Frank McCourt refuse toujours de vendre l’Olympique de Marseille, les deux hommes d’affaires intéressés par le club poussent pour l’avoir à l’usure. Et dans leur plan pour pousser à l’abandon l’américain, ils exhibent Zinedine Zidane comme possible entraîneur pour donner du prestige à leur projet à Marseille.

Récemment encore, évoquant le projet de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal, de nouveau en charge du dossier, a expliqué sur RMC Sport, qu’il ferait tout ce qui est possible pour faire venir l’entraîneur du Real Madrid au club phocéen. « Aujourd'hui, il y a un mec qui a échappé à son destin qui s’appelle Zidane. Il a un destin avec l’OM », a-t-il affirmé avec conviction. Malgré le début famélique de saison du Real Madrid, Zinedine Zidane garde sa cote de popularité intacte. Le technicien français est demandé et pas que par le clan Boudjellal - Ajroudi.

Vente OM : Que prépare la Juventus pour Zidane ?

En effet, le technicien français intéresse aussi la Juventus Turin, son ancien club avant le Real Madrid. La direction de cette formation italienne songerait à la cible du candidat au rachat de l’OM pour remplacer Andrea Pirlo. Avec les rumeurs d’un possible limogeage de Zidane du banc madrilène, les bianconeri se sont mis en idée de le recruter. La vente de l’OM n’étant pour Frank MCcourt pas un sujet discutable, c’est la formation italienne qui prend la pole position pour accueillir Zidane en cas de son départ de Madrid.













Par Gary SLM