Ex - OGC Nice : Confidence de taille sur l'avenir de Vieira

L’ OGC Nice a décidé de se séparer de Patrick Vieira après son élimination en Ligue Europa. Sélectionneur de l’équipe nationale, Didier Deschamps a commenté le limogeage de son ancien coéquipier chez les Bleus.

Patrick Vieira remercié par l’ OGC Nice

Après deux ans et demi de collaboration, Patrick Vieira a quitté l’ OGC Nice. La direction du Gym a décidé de se passer des services du technicien de 44 ans. Lequel ne parvenait plus à enregistrer de bons résultats avec les Aiglons. Le successeur de Lucien Favre a été remercié suite à une cinquième défaite de rang. Un revers contre le Bayer Leverkusen (2-3) qui prive Nice des 16es de finale de la Ligue Europa. Au vu des moyens investis au mercato, cette élimination en Coupe d’Europe passe mal pour le board niçois. Lequel a misé sur Adrian Ursea pour remplacer Vieira. L’ancien adjoint du champion du monde 98 a réussi à stopper la saignée pour sa première sur le banc. Nice s’est contenté d’un nul contre le Stade de Reims (0-0) dimanche.

Deschamps rassure Vieira après son limogeage

Ancien coéquipier de Patrick Vieira chez les Bleus, Didier Deschamps n’est pas resté insensible à son limogeage de l’ OGC Nice. Le sélectionneur de l’équipe de France estime que son ancien partenaire saura rebondir dans les prochains mois. Pour l’entraîneur des Bleus, l’ancien capitaine des Gunners a « les épaules suffisamment larges », « le caractère » et « la passion » pour se remettre de sa mésaventure niçoise. « Il a tout pour être un bon entraîneur. Forcément ça doit être un moment difficile pour lui. Il a encore une longue carrière devant lui. Je ne me fais pas de souci », a indiqué le double champion du monde. Reste plus qu’à savoir où Vieira posera ses valises. Le jeune technicien a déjà roulé sa bosse chez les jeunes de Manchester City, au New-York FC et à Nice.













