Stade Rennais : Le Séville FC de Lopetegui prêt à en découdre

Publié le 08 décembre 2020 à 17:00

Le Séville FC se déplace au Stade Rennais, sur la pelouse du Roazhon Park, avec le statut de qualifié pour les huitièmes de finale la Ligue des champions. Défaits lourdement (0-4) sur leur terrain face à Olivier Giroud et Chelsea, les hommes de Julen Lopetegui ne peuvent finir plus finir premiers de ce groupe, mais se méfient du SRFC de Julien Stéphan.

Le Séville FC ne vient pas en touriste

"Lorsqu'on entend cet hymne de la Ligue des champions, il faut être prêt à faire un bon match." Les mots de l'entraîneur du Séville FC, Julen Lopetegui, sont clairs : les Andalous ne viennent pas faire du tourisme en Bretagne, mardi (21h). Pourtant, ils sont déjà qualifiés, assurés de la deuxième place et ne pourront pas aller chercher Chelsea, après avoir subi la foudre d'Olivier Giroud la semaine dernière (0-4, quadruplé du Français). Le Stade Rennais, de son côté, éliminé et défintivement bon dernier, ne veut rien laisser tomber. "Nous réalisons à quel point nous avons de la chance d’être en Ligue des champions, a concédé Julien Stéphan lundi. On n'a aucune histoire dans cette compétition et on ne sait pas si, un jour, on la jouera à nouveau, donc il y a la nécessité de la respecter."

Surtout, le Stade Rennais veut enfin retrouver la victoire et s'offrir un premier succès historique en Ligue des champions, comme l'a rappelé le capitaine Damien Da Silva : "J’espère qu’on sera enfin récompensé de tous nos efforts en Ligue des champions. Je pense que l’équipe mérite plus de points dans ce groupe. Une victoire en C1, c’est quelque chose de grand, c’est un exploit à aller chercher. Même si c’est compliqué en ce moment, je suis persuadé qu’on en est capable. J’ai confiance en l’équipe, on peut inverser la tendance rapidement."

Lopetegui se méfie du Stade Rennais

L'entraîneur du Séville FC l'a bien compris et sait à quoi s'attendre. "Ils vont vouloir faire un bon match. Malgré les résultats qu'ils ont eus jusque-là en Ligue des champions, c'est une bonne équipe, l'une des meilleures équipes en France la saison dernière", a reconnu Julen Lopetegui. "Ils ont recruté des joueurs intéressants l'été dernier. Ils vont enregistrer des retours de joueurs importants par rapport au match aller. Nous nous attendons donc à devoir faire un bon match de Ligue des champions face à un beau rival." Le Stade Rennais voudra effectivement sortir la tête de l'eau après sa défaite contre le RC Lens (0-2), à domicile samedi, et se tient prêt "à aborder les matches comme une équipe qui joue le maintien", comme l'a fait remarquer Julien Stéphan, c'est-à-dire avec le couteau entre les dents.













Par Matthieu