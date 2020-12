PSG Mercato : Leonardo, un coup de poker qui peut coûter cher

Publié le 08 décembre 2020 à 18:00

Le PSG a forte à faire sur le plan extra-sportif cet hiver, avec de nombreuses prolongations à conclure pour le directeur sportif, Leonardo. Les cas de Neymar et Kylian Mbappé sont prioritaires, mais d'autres joueurs comme Angel Di Maria ou Julian Draxler sont aussi concernés. Avec l'un d'entre eux, Leonardo va tenter un coup de poker.

Le PSG joue les prolongations cet hiver

Leonardoa de nombreux dossiers sur les bras en cette fin d'automne et son hiver sera marqué par les négociations. Plusieurs joueurs du PSG arrivent en fin de contrat avec un échéance d'un peu plus de six mois à un an et demi. Les deux dossiers les plus importants sont évidemment ceux de Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars sont encore sous contrat jusqu'en juin 2022 mais la question de leur prolongation se pose sérieusement. Leonardo a déclaré discuter avec chacun des joueurs, mais les choses semblent plus avancées pour le Brésilien que pour le Français, qui pourrait avoir des envies d'ailleurs. Quant à Angel Di Maria, les choses pressent. L'Argentin est en fin de bail en juin 2021 et sa situation est actuellement compliquée, après quelques passages sur le banc des remplaçants.

Une prolongation inattendue et risquée ?

Ainsi, le PSG discuterait à une autre prolongation, plutôt inattendue. Au club depuis 2017, Julian Draxler, proche d'un retour contre Istanbul Basaksehir mais finalement absent, arrive lui aussi en fin de contrat. L'Allemand n'est plus vraiment un élément sur lequel compte le PSG, qui l'inscrit plutôt dans sa rotation. Un petit échec pour le recrutement parisien, les dirigeants ont en effet payé Draxler 40 millions d'euros en 2017, lors de son arrivée en provenance de Schalke 04. Souvent blessé, rarement décisif, le joueur était plutôt annoncé sur le départ.

Alors qu'il émarge à 7,5 millions d'euros annuels, Leonardo et Julian Draxler discuteraient d'une éventuelle prolongation de contrat, selon le site ParisFans. La seule condition serait une baisse du salaire de l'Allemand à hauteur de 5 millions d'euros. Avec 22 matches joués la saison dernière et six lors de l'exercice actuel, il ne faudrait pas que le PSG se retrouve à terme avec un nouveau Jesé, qu'il vient de libérer en accord avec le joueur. Un risque prix par Leonardo, sans doute pour ne pas voir Draxler, si chèrement recruté, partir libre en juin prochain. À 27 ans, l'Allemand est estimé à 24 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.













Par Matthieu