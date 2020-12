ASSE : Le coup génial de Claude Puel pour un renfort imprévu

Publié le 08 décembre 2020 à 13:30

L'ASSE a mis un terme sa série de défaites mais n'a toujours pas renoué avec la victoire en Ligue 1, comptant maintenant dix matches sans succès après son nul à Dijon (0-0). Si les Verts ont stoppé l'hémorragie, ils doivent absolument retrouver leur efficacité offensive ou recruter au mercato hivernal un renfort en attaque.

ASSE : du renfort en attaque, vite !

Avec 12 buts au compteur en 13 matches de Ligue 1, l'attaque stéphanoise pointe au 3e rang des plus mauvaises du championnat. L'ASSE n'a plus mis deux buts dans un match depuis le 20 septembre au FC Nantes (2-2) et Claude Puelpeste contre le manque d'agressivité offensive de ses joueurs. "Il manque encore de la justesse, du relâchement et de l'agressivité pour marquer, a constaté l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne après le nul (0-0) face au Dijon FCO. On doit passer des paliers. Il faut tenter. Il n'y a pas de questions à se poser dans les vingt derniers mètres. On a de quoi ouvrir la marque. Hélas, on n'est pas assez attaquants dans nos déplacements. Sur nos centres, on doit jaillir et ne pas attendre que le ballon arrive dans les pieds ou sur la tête. La confiance se construit petit à petit."

Cependant, le coach de l'ASSE n'estime pas comme une nécessité de recruter un attaquant au mercato hivernal. "S’il nous faut un avant-centre de métier ? Non, je ne crois pas. C’est avant tout un problème collectif. Khazri, Bouanga et Hamouma ont eu des opportunités. On sait se procurer des occasions, il faut désormais les mettre au fond. On va encore travailler et remédier à cela", a jugé Claude Puel. Pourtant, plusieurs noms ont été cités, comme ceux d'Islam Slimani, de Nicolas de Préville ou encore de Aldin Turkes, attaquant de Lausanne Sport. Mais le coach des Verts avait déjà sans doute tout prévu.

Claude Puel a parfaitement joué le coup avec un jeune attaquant

Claude Puel a un plan. En tant que manager général de l'ASSE, celui qui est aussi l'entraîneur des Stéphanois avait prévu son coup. Il n'aura pas besoin d'attaquant au mercato, car il va bénéficier du retour de Jérémie Porsan-Clémenté. Victime il y a six mois d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, l'ancien Montpelliérain, qui aura 23 ans la semaine prochaine, va pouvoir reprendre la compétition, comme l'annonce l'insider Mohamed Toubache-Ter. "Le professeur Bertrand Sonnery-Cottet vient de lui donner son feu vert. Après six mois et onze jours d’indisponibilité, où il a fait preuve d’une force mentale impressionnante, Jérémie Porsan-Clémenté va reprendre le chemin de l’entraînement avec sourire et une détermination sans faille", a-t-il écrit sur Twitter. Voilà donc le renfort que Claude Puel attendait et sur qui il devrait pouvoir compter pour la deuxième partie de saison.













Par Matthieu