OL : Le gros défi de l’Olympique Lyonnais contre le PSG

Publié le 12 décembre 2020 à 17:51

C’est ce dimanche (21h) que l’ OL et le PSG s’affrontent. Léo Dubois, l’un des capitaines de l’Olympique Lyonnais, a dévoilé leur objectif immédiat : détrôner le Paris Saint-Germain, lors de cette 14e journée de Ligue 1.

OL : Dubois, « notre objectif est de passer devant le PSG »

Évoquant le choc au sommet entre l' OL (26 points) et le PSG (28 points), en conférence de presse, Rudi Garcia a recommandé l’humilité à son équipe. « Être premier ne serait qu’anecdotique. [...] On y va avec beaucoup d’humilité [...] Il faut être humble. Ce serait manquer d’humilité folle de dire qu’on joue le titre », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais face aux médias. Contrairement à son coach, Léo Dubois n’a pas utilisé la langue de bois. Selon le défenseur latéral droit des Gones, cette rencontre est l’occasion rêvée pour doubler les Parisiens, actuels leaders de la Ligue 1. « Notre objectif sur le court-terme est de passer devant le Paris SG », a-t-il indiqué ouvertement. Léo Dubois vise en effet les trois points de la victoire contre un adversaire direct pour les trois places qualificatives pour la Ligue des champions 2021-2022. « Ce sera un match de haut niveau. On est conscients que tous les matchs sont importants pour aller vers nos objectifs. C’est un gros match, mais il rapporte aussi trois points comme les autres », a-t-il souligné.

La longue série de Lyon rassure Léo Dubois

Rappelons que le PSG a joué en Ligue des champions en semaine. D’abord le mardi soir, avant l’interruption du match en raison de l’incident entre Pierre Achille Webo et le 4e arbitre Sebastian Coltescu, puis mercredi finalement. Les Parisiens se sont imposés largement (5-1), grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Kylian Mbappé. Pas de quoi intimider Léo Dubois, qui rappelle à dessein la série positive de l’ OL (6 victoires et un nul). « L’enchainement de victoires est positif, on est en confiance. On affiche de belles choses ces derniers matchs. On joue plutôt bien, on gagne, on prend peu de buts. On doit rester focalisés, ne pas écouter ce qu’il se dit à côté. Nous savons que nous sommes capables d’inverser la tendance si on joue notre football », a fait remarquer l’arrière des Lyonnais, par ailleurs international Tricolore. Le PSG est ainsi prévenu !













Par ALEXIS