PSG : L'infirmerie se vide avant le choc contre l'Olympique Lyonnais !

Publié le 12 décembre 2020 à 16:25

Lors de sa conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a déclaré ne compter que trois absents pour le choc face à l'OL, dimanche soir. Petit à petit, l'infirmerie parisienne se vide.

Julian Draxler de retour, fin d'année pour Mauro Icardi ?

Face à Lyon, les Parisiens pourront compter sur le retour dans le groupe de Julian Draxler. Absent depuis le 24 octobre lors du succès contre Dijon, l'Allemand a pris part à 6 rencontres de Ligue 1 cette saison, au cours desquelles il a inscrit deux buts, contre le FC Metz et Angers SCO.

Concernant les moins bonnes nouvelles, Mauro Icardi est également forfait. L'Argentin, entré en fin de match contre Bordeaux, avait rechuté, il n'a plus démarré une rencontre depuis le 2 octobre. Mauro Icardi pourrait ne plus retrouver les terrains avant 2021, et clôt ainsi une année 2020 famélique : seulement 8 buts inscrits au cours de l'année civile en matchs officiels, dont 3 dès le 8 janvier ! Outre le buteur argentin, Pablo Sarabia et Juan Bernat manqueront à l'appel face à l'Olympique Lyonnais.

Quel système pour le PSG face à l'OL ?

Thomas Tuchel va-t-il conserver le 3-5-2 qui avait permis au PSG de battre Montpellier (3-1) puis Basaksehir (5-1) quatre jours plus tard ? Va-t-il repasser au 4-2-2-2 et ainsi réintégrer Angel Di Maria et Moise Kean dans son onze de départ ? C'est tout l'intérêt de l'avant-match. L'OL pourrait également repasser à 5 derrière, un système qui avait si bien fonctionné en Ligue des Champions l'été dernier.

La compo probable du PSG en 3-5-2 : Navas - Marquinhos, Danilo, Kimpembe - Florenzi, Paredes, Rafinha, Verratti, Bakker - Neymar, Mbappé

La compo probable du PSG en 4-2-2-2 : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes - Di Maria, Neymar - Mbappé, Kean.













Par Clément