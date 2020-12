OM Mercato : Indiscrétions sur les mouvements de l'hiver

Publié le 14 décembre 2020 à 15:10

L'OM va tenter d'enchaîner une septième victoire de suite en Ligue 1, mercredi (21h), sur la pelouse du Stade Rennais, mais sans Morgan Sanson, forfait. André Villas-Boas a aussi fait le point sur le mercato hivernal, au cours duquel il espère fortement l'arrivée d'un renfort en attaque, mais craint également un départ important.

Villas-Boas veut un attaquant pour l'OM

Malgré la bonne dynamique de l'Olympique de Marseille et le rebond de son secteur offensif, avec notamment un Dario Benedetto retrouvé, André Villas-Boasespère du renfort au mercato hivernal, en particulier pour son attaque. "On n'a pas d'interdiction d'investir, Franck McCourt est disponible si on présente bien, a expliqué le coach de l'OM en conférence de presse. Mais le mercato d'hiver sera plus sur des prêts que sur des investissements. On va regarder ce que le mercato va offrir plus au niveau des prêts en attaque, car si quelque chose arrive à Dario Benedetto, on veut avoir plus d’options que le seul Valère Germain." Une preuve de plus que Luis Henrique, recruté 8 millions d'euros au mercato estival, ne convient pas à l'entraîneur lusitanien. AVB est également dans le flou concernant les départs cet hiver : "On n'a pas assez d'information pour l'instant. Il faudra attendre malheureusement fin janvier pour voir si ça va bouger ou pas." Florian Thauvin, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car sont des cibles potentiels au mercato d'hiver pour les clubs étrangers, notamment l'AC Milan et le Bayern Munich.

Des absents face à un Stade Rennais qui rebondit

Mercredi, l'OM voudrait continuer sa série victorieuse en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais (21h). "Jordan Amavi et Nemanja Radonjic seront dans le groupe, a informé André Villas-Boas. Morgan Sanson, ça sera deux semaines d'arrêt je pense, il passe une IRM mardi. Duje Caleta-Car est suspendu. Yuto Nagatomo a reçu un coup au pied, mais il va bien." Il faudra se méfier des Bretons, qui ont réagi à l'extérieur contre l'OGC Nice (1-0) et voudront confirmer à domicile. "Le retour de M'Baye Niang, c’est une surprise, a estimé AVB. Rennes voulait se débarrasser de lui. C’est un bon joueur, il aura un boost de confiance, et encore plus contre nous", l'OM, où il était un temps attendu au début du mercato.

Face à un adversaire direct, comme l'AS Monaco samedi (2-1), que l'OM pourra distancer, il faudra être solide et faire à nouveau preuve de constance. "Il y a trois équipes avec Lille, Lyon et Montpellier qui montrent une très bonne régularité, a estimé Villas-Boas. Le PSG n’est pas dans sa meilleure forme. Et nous j’espère qu’on gagnera nos deux matchs en retard, mais surtout gagner contre Rennes pour les écarter. Sur le plan mental la victoire au Parc nous a libérés, ça nous donne un espoir pour le Trophée des Champions. Cette équipe a toujours répondu présent lors de gros matchs, on a une mentalité de vainqueur sur ces rencontres."













Par Matthieu