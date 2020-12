OM Mercato : Un bon coup à jouer cet hiver pour Marseille

Publié le 14 décembre 2020 à 17:40

L'OM a sans doute déniché une piste intéressante pour son mercato hivernal, avec un joueur déjà supervisé qui pourrait faire son arrivée à faible coût. L'Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes pour son mercato d'hiver, comme l'a expliqué l'entraîneur olympien, André Villas-Boas, ce lundi en conférence de presse.

Le mercato de l'OM avance

L'OM fait son petit marché et anticipe un mercato hivernal qui risque d'être chargé en janvier. "On n'a pas d'interdiction d'investir, Franck McCourt est disponible si on présente bien, a expliqué l'entraîneur portugais, André Villas-Boas. Mais le mercato d'hiver sera plus sur des prêts que sur des investissements. On va regarder ce que le mercato va offrir plus au niveau des prêts en attaque, car si quelque chose arrive à Dario Benedetto, on veut avoir plus d’options que le seul Valère Germain." Mais le coach de l'Olympique de Marseille est dans le flou quant à d'éventuels départs. "On n'a pas assez d'information pour l'instant, a commenté AVB. Il faudra attendre malheureusement fin janvier pour voir si ça va bouger ou pas."

Une ancien piste réactivée ?

Car ce sont plusieurs cadres qui pourraient quitter l'OM dès cet hiver. On parle notamment d'un fort intérêt du Bayern Munich et du FC Barcelone pour Boubacar Kamara, tandis que l'AC Milan espère toujours Florian Thauvin. C'est pourtant en défense que les Marseillais vont sans doute tenter un coup avec le latéral du RC Strasbourg, Kenny Lala. Le joueur de 29 ans arrive en fin de contrat en juin prochain et, selon les informations du 10 Sport, ne prolongera pas en Alsace. Une aubaine pour l'Olympique de Marseille qui pourrait récupérer Lala à bas coût dès le mercato hivernal.

La situation actuelle de Strasbourg, 16e de Ligue 1, pourrait accélérer le départ de Kenny Lala vers l'OM dans les semaines à venir. "Il reste un bon joueur, mais de là à dire qu'il peut postuler dans une équipe comme l'OM avec ses prestations actuelles, ça m'étonnerait. Il est à l'image de la défense de Strasbourg, assez moyen. C'est un bon contre-attaquant, mais je ne le vois pas avoir sa place à Marseille. Sakai est encore nettement meilleur que lui", a commenté Jean-Philippe Sabo, ancien latéral des des clubs, dans les colonnes du Phocéen.













Par Matthieu